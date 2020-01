Liverpool sve bliže naslovu, novi kiks Manchester Cityja

Manchester City je još jednom kiksao, u subotu je kod kuće u 23. kolu Premier lige remizirao s Crystal Palaceom, koji je vodio 1-0 do 82. minute.

Goste je doveo u vodstvo Cenk Tosun u 39. minuti, a Manchester City je uspio poravnati tek u 82. pogotkom Kuna Agüera. Pet minuta kasnije mrežu ponovno trese Kun Agüero i tada se činilo da će igrači Pep Guardiole ipak stići do pobjede. No, u 90. minuti Fernandinho je zatresao vlastitu mrežu i završilo je 2-2.



Nakon četiri pobjede i remija, nogometaši Southamptona bili su na dobrom putu da nastave uspješan niz, budući da su na poluvremenu vodili s 2-0 golovima Jana Bednareka (15) i Shanea Longa (35). No, u nastavku igrači Wolverhamptona napravili su preokret i slavili s 3-2. Prvo je zabio Pedro Neto (53), a potom dva puta Raul Jimenez (65-pen, 76).

U dvoboju ekipa sa začelja Norwich je na svom terenu dobio Bournemouth s 1-0, a strijelac je biou 33. minuti iz penala. To je bio deseti poraz Bournemoutha u posljednjih 12 ligaških utakmica.Novi trener Arsenalanastavio je sa skromnim rezultatima, "topnici" su na svom stadionu protiv Sheffield Uniteda odigrali 1-1. Domaćini su u završnici prvog poluvremena, u 45. minuti, poveli pogotkom 18-godišnjeg Brazilaca Gabriela Martinellija, ali u 83. minuti John Fleck je odličnim volejom pogodio za konačnih 1-1. U pet ligaških utakmica Arsenal je pod vodstvom Artete ostvario samo jednu pobjedu.U prvoj utakmici 23. kolasu odigrali 0-0, pa je europski viceprvak već četiri utakmice bez pobjede u prvenstvu. Momčad Josea Mourinha je još i dobro prošla, jer je igrač domaćina Troy Deeney u 70. minuti promašio kazneni udarac.