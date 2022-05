Liverpool nastavio lov na City! Postao je tek drugi klub u povijesti kojem je ovo uspjelo

Nogometaši Liverpoola osvojili su važne bodove u borbi za naslov engleskog prvaka nakon što su u odgođenom susretu 33. kola na gostovanju pred 41.000 gledatelja pobijedili Aston Villu 2:1.

Redsi su ovom pobjedom dostigli Manchester City, sada oba kluba imaju po 86 bodova, no "Građani" imaju za tri gola bolju razliku golova, te susret manje. U srijedu gostuju kod Wolverhampton Wanderersa.

Liverpool je pobijedio u osam od posljednjih devet ligaških utakmica protiv Aston Ville. No, još uvijek se pamti 2:7 poraz Redsa na Villa Parku prošle sezone.

Ovoga puta Liverpool nije dozvolio iznenađenje, premda je Villa, koju vodi Liverpoolova legenda Steven Gerrard, povela već u trećoj minuti golom Douglasa Luiza.

Bivši napadač Manchester Cityja je iskoristio odličan ubačaj Lucasa Dignea i kraj Virgila van Dijka i Kostasa Tsmikas pucao glavom prema golu. Allison je uspio obraniti, ali je brazilski veznjak zabio za 1:0. Međutim, radost domaćih navijača kratko je trajala. Samo tri minute kasnije Joel Matip je zabio za 1:1.

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION Liverpool's Sadio Mane celebrates scoring their side's second goal of the game with team-mates Diogo Jota (right) and Jordan Henderson during the Premier League match at Villa Park, Birmingham. Picture date: Tuesday May 10, 2022. Photo: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

Bilo je to prvi put u povijesti njihovih međusobnih premierligaških ogleda da su i Villa i Liverpool zatresli mrežu u prvih šest minuta.

U 19. minuti Sadio Mane je mogao okrenuti rezultat, no pucao je pokraj lijeve stative. U 24. minuti je uzvratio Danny Ings, ali niti on nije bio precizan. Uslijedila je nova prilika "Redsa" u 48. minuti, pucao je Trent Alexander-Arnold ali pored gola.

Liverpool je u 65. minuti ipak uspio zabiti za 2:1. Sadio Mane je pratio sjajan centaršut Luisa Diaza i pogodio za vodstvo Redsa. Bio je to njegov 15. pogodak ove sezone čime se Liverpool upisao u povijest.

Naime, Redsi su postali tek druga momčad u povijesti Premier lige čija su tri igrača u jednoj sezoni zabila barem 15 golova - Mohamed Salah je trenutačno na brojci od 22 gola, dok su Sadio Mane i Diogo Jota zabili po 15.

Prije njih to je uspjelo tek Manchester Cityju u sezoni 2013/14. kada su "Građani" osvojili naslov prvaka, Yaya Toure je zabio 20, Sergio Aguero 17, a Edin Džeko 16 pogodaka.

City i Liverpool vode na ljestvici sa po 86 bodova, no City ima utakmicu manje. Treći je Chelsea sa 67 bodova, Arsenal na četvrtom mjestu ima 66, a zatim slijede Tottenham (62), Manchester United (58)...

Aston Villa je na 11. poziciji sa 43 boda. Norwich i Watford su već ispali, a treći putnik u niži rang natjecanja bit će netko iz kvarteta Leeds United (34), Burnley (34), Everton (35) i Southampton (40).