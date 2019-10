Liverpool i Arsenal odigrali ludu utakmicu s 10 golova!

Nogometaši Liverpoola izborili su plasman u četvrtfinale Liga kupa nakon što su na Anfieldu pobijedili Arsenal 5-4 boljim izvođenjem jedanaesteraca nakon što je utakmica završila s nevjerojatnih 5-5.

Bio je to fantastičan dvoboj sa 10 golova i nizom prilika na obje strane, a na koncu je odlučivala 'lutrija' jedanaesteraca.

Treneri Jurgen Klopp i Unai Emery odmarali su udarne snage, pa su priliku dobili mlađi igrači. Hrvatski reprezentativac Dejan Lovren nije nastupio.

Liverpool je poveo 1-0, Arsenal je potom okrenuo rezultat u svoju korist i dva puta je imao po dva gola prednosti (3-1, 4-2). Domaćin je uspio izjednačiti na 4-4, da bi gosti stigli do nove prednosti. Ipak, Liverpool je u sudačkoj nadoknadi izborio kaznene udarce.

Golove za Liverpool zabili su Mustafi (6-ag), Milner (43-11m), Oxlade-Chamberlain (58) i Origi (62, 90+4), dok su za goste zabili Torreira (19), Martinelli (26, 36), Maitland-Niles (54) i Willosck (70).

Prilikom izvođenja jedanaesteraca presudio je promašaj Danija Cebllosa u četvrtoj seriji.

Liverpoolu je ovo bio tek drugi put u posljednjih 66 godina da je na domaćem terenu primio pet golova. Prvi put to je također uspjelo Arsenalu i to u siječnju 2007. kada je na Anfieldu slavio 6-3.

Plasman u četvrtfinale izborio je i Manchester United koji je na Stamford Bridgeu pobijedio Chelsea sa 2-1. Oba gola za United zabio je Marcus Rashford (25-11m, 73), dok je za 'Bluese' zabio Michy Batshuayi (61). Za Chelsea je cijeli susret igrao Mateo Kovačić.

Identičnim rezultatom je Aston Villa pobijedila Wolverhampton.

Real pobijedio, Modrić se vratio

U susretu 11. kola španjolskog nogometnog prvenstva Real Madrid je bez većih problema pobijedio Leganes sa 5-0, a kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić je za 'Kraljevski klub' igrao zadnjih pola sata što su mu bile prve minute nakon ozljede.

Golove za Real zabili su Rodrygo (7), Kroos (8), Ramos (24-11m), Benezema (69) i Jović (90+1).

Valencia i Sevilla su remizirali 1-1. Lucas Ocampos je doveo goste u vodstvo u sudačkoj nadoknadi prvog dijela, a izjednačio je Sobrino u 81. minuti.

Na ljestvici vodi Barcelona sa 22 boda, Real Madrid ima bod manje, a zatim slijede Atletico Madrid, Granada i Sevilla sa po 20 bodova.

Juventus tek u sudačkoj nadoknadi slomio Genou

U susretu 10. kola talijanskog nogometnog prvenstva Juventus je pobijedio Genou sa 2-1, a pobjednički pogodak zabio je Cristiano Ronaldo iz kaznenog udarca u petoj minuti sudačke nadoknade.

Torinska stara dama je osvojila tri boda nakon nevjerojatne završnice u kojoj je bilo svega, od poništenog gola, do dosuđenog kaznenog udarca i gola za pobjedu.

Aktualni prvak je poveo u 36. minuti golom Leonarda Bonuccija, no samo četiri minute kasnije izjednačio je Christian Kouame.

Gosti su od 51. minute igrali bez isključenog Francesca Cassatea, a u 87. minuti 'pocrvenio' je i domaći veznjak Adrien Rabiot. Kada se već činilo kako će Genoa osvojiti veliki bod, Ronaldo je u četvtoj minuti nadoknade zabio gol, ali je nakonadno poništen zbog zaleđa.

Samo minutu kasnije Portugalac je iznudio kazneni udarac kojeg je sam realizirao za pobjedu.

U derbiju kola Napoli i Atalanta su odigrali 2-2. Domaćin je dva puta vodio, no Atalanta je oba puta uspjela izjednačiti osvojivši važan bod na neugodnom gostovanju.

Domaćin je poveo u 16. minuti golom Nikole Maksimovića, a izjednačio je Remo Freuler kojem je pomogao svojom lošom reakcijom vratar Alex Meret. Napoli je stigao do nove prednosti u 71. minuti preko Arkadiusza Milika, no četiri minute prije kraja izjednačio je Josip Iličić. Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić igrao je za goste do 69. minute.

Udinese Igora Tudora je doživio novi težak poraz, ovoga puta na svom terenu od Rome sa 0-4.