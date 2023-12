Legendi su osobna tragedija i žene upropastile život. Vratio se na teren i postao predmet izrugivanja

Legendarni brazilski nogometaš Adriano bio je jedan od najboljih napadača na svijetu dok se aktivno bavio profesionalnim sportom te nastupao za talijanske prvoligaše Inter i Parmu. Međutim, poslije smrti oca odao se alkoholu, i to mu je u velikom dijelu uništilo inaće vrlo dobru karijeru.

Nedavno se vratio na nogometni teren i postao predmet ismijavanja, pojavio se na revijalnoj utakmici, a na društvenim mrežama navijači su pisali da je tužno gledati nekad jednog od najkvalitetnijih napada na svijetu kako je nemoćan. Adriano je briljirao u milanskom Interu, ali po medijima se šuškalo da ga je nesportski život potpuno upropastio. Lude zabave prepune alkohola i droge, hrpa žena - nisu dobro utjecale na Adriana i počeo je kopniti.

Sve se promijenilo kada je njegov otac Almir doživio srčani udar i preminuo, Adriano od tada više nije bio isti i trebalo mu je dugo vremena da preboli očevu smrt. Potpuno se odao alkoholu...

- Smrt mog oca me je uništila. Stalno sam bio pijan. Izolirao sam se, vidio sam se u Italiji sam, tužan i depresivan i počeo sam piti. Dolazio sam pijan na trening pa bi me odveli na spavanje, a onda bi prijavili da sam povrijeđen. Znam da sam jako patio kad mi je otac umro, a bio sam sretan samo kad sam bio pijan i pio sam sve: viski, vino, votku, pivo. Puno piva. Ionako nisam mogao prestati i morao sam otići Inter. Shvatio sam da su problem ljudi oko mene koji su me vodili na zabave gdje je bilo žena i alkohola. Nisam razmišljao ni o čemu drugom. Vratio sam se u Brazil odrekao sam se milijuna, ali sam uspio naći sreću opet - rekao je Adriano, prenosi The Sun.

Nakon luksuznih vila i silnih milijuna, vratio se živjeti u favelu s majkom nakon što je bankrotirao.