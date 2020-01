Legendarni Stipe Pletikosa više ne želi šutjeti: Bit ću vrlo iskren - ovo je nepustivo!

Dugogodišnji vratar hrvatske nogometne reprezentacije Stipe Pletikosa bez dlake na jeziku osvrnuo se u situaciju u Hajduku, klubu u kojem je potekao. Umirovljeni vratar kaže da ne može zatvarati oči pred onim što se događa na Poljudu.

- Bit ću vrlo iskren, da ne bude nejasnoća, dakle, dok god se Hajduk vodi na način kao što radi Marin Brbić do sada, ili kao što su uglavnom radili njegovi prethodnici, mene u klubu neće biti! Ne vidim smisla takvom djelovanju - rekao je Pletikosa za Sportske novosti te naglasio:

- Prošlih 15 godina neuspjeha i frustracija Hajduka i hajdukovaca najbolji su pokazatelj tome. Marin Brbić je, koliko sam ga upoznao, dobar čovjek. No to nije pokazatelj da je dobar za predsjednik Uprave Hajduka! Za ovakav Hajduk prolazi, ali govorimo o klubu koji je u kontekstu veličine i značaja, postao nedopustivo loš u sportskom smislu. S takvim rezultatima koje bilježi Hajduk, nema šanse da klub prosperira, a rezultati su najbolji odraz nekvalitetnog upravljanja.

Igor Tudor novi je trener Hajduka, Mario Stanić je savjetnik kluba, a špekuliralo se i s imenom Pletikose.

- Jako me živciraju sve te špekulacije koje su u posljednje vrijeme zavrtjele oko mog imena i navodnog dolaska u Hajduk. Upravo i zato želim razbistriti svoje stavove na tu i tematike Hajduka, da šira javnost zna ono što mislim - jasan je Pletikosa.

Što je problem u Hajduku?

- Bez jasnih kriterija izbora sportskih direktora, članova Uprave, zapošljavanja trenera u omladinskoj školi, a sa stalnim koliko štetnim kompromisima svake vrste, tajnim sastancima i netransparentnim odlukama, učestalim promjenama trenera, direktora, Hajduk ne može biti klub kakav treba biti. Bez jasnog liderstva u odnosima prema HNS-u, čvrstog zastupanja Hajdukovih i nogometnih interesa, nema ni dužnog statusa tako važne nogometne institucije za HR nogomet kakva je ona na Poljudu. Kad bih ja bio u klubu, odmah bi tražio da budem član HNS-a i tamo, u centru odlučivanja, štitio klupske interese - rekao je Pletikosa i dodao:

- O Hajduku se mora moći slobodno razgovarati. Dok ne bude te kulture dijaloga, otvorenog iznošenja i različitih stavova u odnosu na one koji upravljaju klubom, Hajduk neće i ne može napredovati. Po mojem sudu, ta suzdržanost i onda nepotpuna rasprava u traženju rješenja, među glavnim su razlozima zašto klub stagnira. Svaki dan u takvom ozračju i odnosima snaga samo potencira probleme i vrijeme nepovratno teče bez željenih rezultata. A znate što je Hajduk bez tzv. pravih rezultata, odnosno konkurentnosti za vrh HNL-a? To je vegetiranje i ne vodi ničemu dobrome. Rezultat sve generira, i napredak, i propadanje. Zamislite samo da su Bayern u Bundesligi ili Manchester United u Premiershipu klubovi koji bi dugoročno zapostavili rezultat. To se jednostavno ne može dogoditi, okruženje to ne bi duže toleriralo.

Osvrnuo se i na Torcidu.

- Torcida je generator i srce ljubavi prema Hajduku! Svi moji prijatelji, kao i ja, veliki su i iskreni navijači. Neki su bili Torcida u ona slavna navijačka vremena, ali Torcida mora imati još naglašeniji kodeks odgovornosti. Uzmite primjer Engleza koji svaku devijaciju u svojim redovima sankcioniraju. Plaćanje kazni zbog baklji je nedopustivo! To je rovarenje pojedinaca protiv interesa kluba. Prije 10 godina mogli ste voziti motor bez kacige, danas ne možete. Baklje su nekad bile dekor, a danas su opasnost! To je tako u sportu i nogometu, i nema tu ali ni možda. Pravila se moramo svi držati.