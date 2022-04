Legenda plavih o borbi za titulu: Dinamu je teže nego prije, ali bar je zanimljivo!

Donedavno bi se reklo da Dinamo laganu utakmicu, da su jače utakmice kad igraju dvije plave momčadi međusobno na treningu nego kada se igra protiv posljednje momčadi našeg prvenstva. No, u Maksimiru sad moraju puhati i na hladno, iako momčad iz Sigeta baš i nije više hladna iako je i dalje na posljednjem mjestu, iako će teško izbjeći ispadanje iz lige jer bodovni zaostatak je prevelik i dostižan samo u teoriji.

Osijek najveći konkurent

No, Dinamo mora ostati jako ozbiljan jer ovo prvenstvo je vrlo ozbiljno i neizvjesno i svaki gubitak bodova mogao bi biti koban za ostvarivanje ambicija koje su uvijek iste – osvajanje naslova prvaka.

– Prvenstvo je stvarno zanimljivo, utakmice su dobre. Dinamo više nije usamljen na vrhu kao što je obično bio brojnih prijašnjih godina, sad ima ozbiljnu pratnju u Osijeku, Rijeci i Hajduku. No, i dalje mislim da je Dinamo glavni favorit za osvajanje naslova prvaka, on je i dalje perjanica hrvatskog nogometa – javio nam se iz kišnog Mostara Goran Jurić, nekadašnji naš reprezentativac, ali i igrač koji je odigrao puno utakmica za Dinamo, znatno manje za Hrvatski dragovoljac.

No, očito će ove sezone plavi znatno teže do naslova prvaka s obzirom na konkurenciju.

– Teže je, ali ne može uvijek biti lako, no bar je zanimljivo sve to gledati i pratiti kako će tko odigrati, iz kola u kolo.

Tko je po vama najveći konkurent plavim u borbi za naslov prvaka?

– Rekao bih da je to Osijek, imaju konstantu, igraju čvrst, ozbiljan nogomet. No, sviđa mi se i Rijeka, igra dobro, ofenzivno. Istina da je imala pokoji kiks u posljednje vrijeme, ali i dalje je tu, a Hajduk se s pojačanjima uključio u tu borbu.

Upravo u nedjelju, osim susreta Dinama i Hrvatskog dragovoljca, na rasporedu je i derbi između Osijeka i Hajduka, dva velika suparnika plavih.

– E, tu ćemo vidjeti kako stvari stoje, kako će se Osijek odigrati protiv Hajduka, rekao bih da će nakon tog derbija dosta stvari postati jasnije u prvenstvu iako ni tada još ništa neće biti gotovo – kaže Goran Jurić.

Sigećani su postali opasniji

No, treba Dinamo odraditi svoj posao prije toga protiv Hrvatskog dragovoljca koji, iako je na rubu ispadanja, sve više pokazuje zube.

– Ma neće si Dinamo dopustiti posrtanje u toj utakmici, zna koliko su mu svi bodovi važni i ne očekujem probleme za plave. No, istina je da se Hrvatski dragovoljac u posljednje vrijeme oporavio, ozbiljno se dignuo i igra sve bolje. Pokazao je da može iznenaditi i jače od sebe.

Iznenadio je, eto i Rijeku iako u svojim redovima ima nisku igrača koji su stigli na posudbu baš iz Rijeke, iako je i trener stigao s klupe juniora Rijeke.

– Baš su iznenadili u toj utakmici, odigrali su jako dobro, bili su doista bolji i zasluženo su upisali pobjedu. No, držim da si to Dinamo neće dopustiti. Uostalom, dobio je dobro upozorenje baš s te utakmice Dragovoljaca i Rijeke i zna da mora biti jako ozbiljan u nedjelju. Momčad iz Sigeta možda baš zato što su je svi otpisali, što je i sama svjesna da će teško ostati u ligi, igra rasterećenije i postala je opasna za sve – zaključio je Goran Jurić.

Stoga, u nedjelju u Maksimiru teško se može očekivati golijada kao u prvom dijelu prvenstva kad je u Maksimiru bilo 8:0 za plave s dva pogotka Menala kojem su se pridodali Mišić, Ivanušec, Špikić, Andrić, Bulat i Tolić. U dosadašnja tri susreta u ovom prvenstvu Dinamo u sva tri pobijedio uz gol-razliku 14:0, no već u zadnjoj utakmicu u kojoj je bilo 2:0 za plave u Kranjčevićevoj nije to bio lagan posao, no pobjedu su osigurali Dinamo Perić i Komnen Andrić.

Dinamovi reprezentativci vratili su se zdravi, no sigurno je da će trener plavih Željko Kopić neke od njih odmarati jer plavima nakon Hrvatskog dragovoljca slijedi derbi s Rijekom na Rujevici.

