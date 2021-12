Lara Gut Behrami pobijedila u Sankt Moritzu i izjednačila se s Goggijom na vrhu

Švicarka Lara Gut Behrami pobjednica je super G-ja kojeg su skijašice vozile u subotu u Sankt Moritzu Svjetski kup.

Gut Behrami je pobijedila s vremenom 1:19.82, dok je druga Talijanka Sofia Goggia sa zaostatkom od 18 stotinki (1:12:00). Treće mjesto zauzela je Amerikanka Mikaela Shiffrin sa sekundu i 18 stotinki slabijim vremenom od pobjednice (1:21.00).

U poretku skijašica za Super G prvo mjesto dijele Goggia i Lara Gut Behrami sa 180 bodova, dok je Shiffrin treća sa 100 bodova.

U ukupnom poretku skijašica Amerikanka Shiffrin je prva sa 465 bodova, a Goggia druga sa 395 bodova, dok je na trećem mjestu Slovakinja Petra Vlhova sa 340 bodova.

The queen of the Super-G Lara Gut-Behrami did not fail to live up to expectations on her home slope in @stmoritz_ch 🇨🇭#fisalpine pic.twitter.com/DOIbvu701l