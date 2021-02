Kristijan trči sedam maratona u sedam dana za djecu KBC-a Split

Iako nas vrijeme danas nije baš poslužilo, bilo je dosta trkača na ruti. Djeca s dubrovačkog područja također se liječe na Dječjem onkološkom odjelu KBC-a Split te je bilo bitno da prolaskom kroz sam Dubrovnik povećamo svijest o borbi naših najmlađih s onkološkim oboljenjima. Hvala svim upornim trkačima i ljudima dobre volje koji su do sada donirali simboličnih 100 kuna za njihovo liječenje. Ujedinimo se i sutra na posljednjoj ruti te zaključimo ovu humanitarnu akciju u što većem broju, izjavio je maratonac Kristijan Sindik, koji je danas u Čilipima sa svojim timom istrčao predzadnju etapu akcije “Zlatna vrpca - 7 maratona u 7 dana” u svrhu prikupljanja donacija za Odjel dječje onkologije KBC-a Split. Sutra ujutro trči se posljednji od sedam maratona, i to onaj iz Čilipa do konačnog cilja u Tivtu.

Obilna kiše danas je u Orašcu na sat vremena odgodila start šestog maratona, ali to nije spriječilo 50-ak trkača koji su se pridružili Kristijanu i timu u ostvarivanju njihovog plemenitog cilja. Zajedno su utrčali u Dubrovnik gdje su ih, uz navijače, na Stradunu dočekali i gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković i hrvatska vaterpolska legenda i direktor trkačkog projekta Du Motion Alen Bošković.

- Pozdravljam ovakve akcije i nevjerojatnu upornost i izdržljivost Kristijana i njegovog tima trkača koji su do Dubrovnika pretrčali gotovo 250 kilometara kako bi se skupila sredstva za naše najmlađe. U ime svih Dubrovkinja i Dubrovčana, želim im puno sreće do njihovog konačnog cilja i pozivam sve koji mogu da im se priključe - izjavio je Mato Franković tijekom susreta s trkačima na Stradunu.

Današnji maraton trčao se od Orašca, preko Dubrovnika, pa sve do Čilipa uz stalnu kišu i vjetar koji su značajno otežavali napredovanje trkača. Prosječna brzina kretanja, stoga, bila 7.13 minuta po kilometru s elevacijom od 598 mnv. Uz Kristijan, kao i svaki put od početka akcije, trčali su i Helena Bule, Rikardo Kuhar i Ante Bebić. Među trkačima ovog puta našli su se i članovi Škole trčanja “Konavle”, kao i ultramaratonka Maja Bonačić iz zagrebačkog Atletskog kluba “Sljeme” koja je trčala u spomen svom ocu, preminulom od onkološke bolesti.

- Došla sam iz Zagreba kako bih na ovoj dionici podržala Kristijana i ostale u onome što rade. Iz svog iskustva znam da su ljudski duh i tijelo spremni izdržati ogromne napore, a posebno je motivacija još veća kada imate dobar razlog, poput pomoći djeci koja su se našla u nezavidnoj zdravstvenoj situaciji. Sve pohvale ekipi, ovo što čine je naprosto nevjerojatno - kazala je na cilju u Čilipima Maja Bonačić.

“Zlatna vrpca - 7 maratona u 7 dana” je humanitarno-sportska akcija koja se trči sedam dana na dionici između Splita i Tivta u Crnoj Gori. Čitava ruta iznosi 295 kilometara te se sastoji od sedam dionica u kojoj svaka pojedina ruta iznosi 42 km. Zainteresirani donatori mogu kupovati kilometre, a minimalna cijena jednog od njih je 100 kuna ili 15 eura. Sredstva se direktno uplaćuju na račun Odjela dječje onkologije KBC-a Split putem IBAN-a HR1424070003106794371, otvorenog u OTP banci d.d. Split.

Sve detalje o akciji možete pratiti na Facebook stranici utrke Zlatna vrpca – 7 maratona u 7 dana