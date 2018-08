Kovačić: To je ono što mi trenutačno treba

Konačno je i Mateo Kovačić došao na svoje. Dobio je toliko željene minute i prostor na travnjaku i to u Chelseaju.

Odigrao je pola sata u svom debiju za plave sa Stamford Bridgea u utakmici protiv Arsenala.

– Najbitnije je da ekipa igra dobro. Osjećam se dobro, nedostaje mi dosta ritma, ali tek sam se priključio. Dosta radim i napredujem, a to je najbitnije – rekao je Kovačić za Sportklub pa dodao:

– Bilo mi je važno nakon tri godine nekontinuiteta u Madridu naći ekipu koja me želi, trenera koji me hoće, a to se upravo dogodilo s Chelseajem. Klub koji me želi, trener koji mi vjeruje. To mi trenutačno treba – istaknuo je zadovoljno nakon pobjede s rezultatom 3:2. O treneru Mauriziju Sarriju ima dobro mišljenje, a kako i ne bi kada mu je povjerio vrijedne minute.

– On me poznaje dosta dugo, ja sam gledao dosta njegovih utakmica, voli igrati, a to je ono najbitnije. Ekipa je fenomenalna, s dosta sjajnih igrača i mislim da neće biti teško uklopiti se – rekao je kratko Mateo koji je u Chelseaju na jednogodišnjoj posudbi. Objasnio je i razliku između španjolske i engleske lige i zahvalio navijačima.

– Razlike sigurno postoje, igra se mnogo brže i imaš više prostora. Zahvalio bih i navijačima koji su me sjajno prihvatili – zaključio je.