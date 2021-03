Kovač s Monacom odigrao nulu protiv Lillea u derbiju kola

U derbiju 29. kola francuskog nogometnog prvenstva Monaco i Lille su odigrali bez golova. Momčad Nike Kovača bila je bliže pobjedi, međutim domaći igrači nisu uspjeli svladati Mikea Maignana.

Monaco je u 22. minuti stigao do vodstva golom Wissama Ben Yeddera, no pogodak je poništen zbog zaleđa i to nakon intervencije video pomoćnika. U 30. minuti su zaprijetili gosti, no Timothy Weah je pucao po sredini gola.

U posljednjim trenucima prvog dijela još jednom je zaprijetio Ben Yedder, ali je pucao iznad gola. Možda i najbolju priliku Monaco je u imao u 90. minuti. Stevan Jovetić je u kaznenom prostoru prihvatio jednu dugačku loptu i pucao u donji lijevi kut, no Maignan je sjajno reagirao.

Za Lille nije nastupio Domagoj Bradarić.