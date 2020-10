'Koronavirus određuje sastave, treniramo u parku...'

Rukometaši Nexea sjajno su započeli natjecanje u skupini Europske lige. Našičani su u gostima pobijedili švedski Alingsas, momčad koja je u zadnjih nekoliko godina dvaput igrala u Ligi prvaka. Momčad Hrvoja Horvata pobijedila je s 27:23.

Kad se najstariji razigra

– Nije nam bilo svejedno kada smo dan prije puta saznali da smo ostali bez četvorice igrača koji su bili pozitivni na koronavirus. Još kada im dodate ozlijeđenog Buvinića, igrali smo bez pet vrlo bitnih igrača. Jer, Rodin, Mileta i Tomić bili bi sigurno u prvoj postavi. Ovako, krpali smo desnu stranu dešnjakom jer su desni vanjski, Buvinić i Rodin, bili izvan momčadi – rekao je Janko Kević.

Upravo je Kević jedan od najzaslužnijih za pobjedu jer je u samoj završnici postigao dva vrlo bitna pogotka, a i sjajno je asistirao za gol Pešiću na crtu.

– Netko je morao preuzeti odgovornost, a tko će nego najstariji – rekao je smiješeći se Kević.

Bez obzira na izostanak petorice igrača, Našičani su imali rješenja u svakoj situaciji. U prvom poluvremenu momčad su vukli Car obranama te Jaganjac dalekometnim pogocima, a u drugom poluvremenu istaknuli su se drugi vratar Radanović i Kević.

– Moram pohvaliti i igrače koji u posljednje vrijeme nisu dobili puno prilika za igranje. Primjerice Dumenčića i Jamana koji je postigao jako bitan pogodak kada se lomio rezultat – istaknuo je vanjski igrač Nexea.

Dojam je da su Šveđani u završnici naivno gubili lopte.

– Istina je, no nije to čudno, riječ je o jako mladoj momčadi kojoj nedostaje iskustva. Sve su to dečki od 20 do 23 godine. I kada su, kako se to kaže, trebali malo stati na loptu, oni su brzali, što je nama i te kako odgovaralo – rekao je Kević.

Beşiktaş više nije tako jak

Sljedeći utorak u goste im dolazi Beşiktaş, koji je u prvom kolu u svojoj dvorani izgubio sa čak 18 golova razlike od njemačkog Magdeburga.

– Godinama sam igrao u Turskoj i znam da je Beşiktaş u to vrijeme bio izuzetno jak. Igralo je po devet stranaca, a glavna zvijezda bio je Pribak. Sada nema tako puno stranaca i normalno je da domaći igrači nemaju kvalitetu za povoljan rezultat u susretima s momčadima iz rukometno jakih zemalja. Koliko sam čuo, dvojica najboljih igrača nisu -im igrala, a i naš Buljubašić pozitivan je na koronavirus – istaknuo je Kević.

Tko zna u kakvim će sastavima te dvije momčadi dočekati utorak?

– Dobro pitanje. Sljedeće testiranje imamo u petak pa ćemo vidjeti. Rodin i Severac trebali bi se vratiti do susreta s Beşiktaşem, a Mileta i Tomić još moraju biti u samoizolaciji. Mi igrači se jako čuvamo. Osim odlaska na treninge ili po namirnice u trgovinu, uopće ne izlazimo. Čak smo počeli trenirati u parku, na otvorenom, gdje je mogućnost zaraze manja nego u dvorani. Ovih je dana lijepo vrijeme, ali neće tako biti zauvijek – rekao je Kević.

Dobro, bez obzira na sve, Nexe bi trebao izboriti i drugu pobjedu u skupini?

– Na papiru smo favoriti. Nadam se da ćemo svi ostati zdravi do utorka. Vidite što se dogodilo francuskom Montpellieru koji je morao odgoditi svoj susret s Rusima jer ima deset zaraženih igrača. Nažalost, bit će sve više odgođenih utakmica u europskim kupovima – zaključio je Kević.

ALINGSAS – Dvorana Estrad Alingsås, gledatelja 100. Suci: Leszczynski i Marcin (obojica iz Poljske)

Alingsas: Hagvall (5+0), Skagerling (3+0)

Helander 5, Lang 4, Franzén 4, Pálsson 3, Lindberg 3, Blomgren 3, Barud 1, Andersson Moberg, Lundahl, Wedin, Hane, Josefsson Säll, Lundh. Trener: Mikael Franzén

Nexe: Car (9+0), Radovanović (5+2), Kević 8 (4), Jaganjac 5, Pešić 4, Vida 4, Jelinić 2, Pribetić 2, Barišić Jaman 1, Vozab 1, Mrđenović, Eter, Dumenčić, Bakić. Trener Hrvoje Horvat

Sedmerci: Alingsas 1 (3), Nexe 4 (4) Isključenja: Alingsas 2, Nexe 6 minuta