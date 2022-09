Konačno došao kraj agoniji! Obitelj Glazer prodaje Manchester United

Vlasnici Manchester Uniteda američka obitelj Glazer želi prodati klub s Old Trafforda za 3,75 milijarde funti (4,34 milijarde eura), objavili su britanski mediji.

Prodaja Uniteda mogla bi biti dovršena do kraja godine, a među potencijalnim kupcima je jedan od najbogatijih Britanaca Jim Ratcliffe, koji je veliki navijač Manchester Uniteda. Britanski mediji navode da bi mu potencijalni konkurenti u kupovini Uniteda mogla biti vladarska obitelj Dubaija.

Obitelj Glazer postala je vlasnik Manchester Uniteda 2005. godine. Navijači su nezadovoljni načinom na koji obitelj Glazer vodi klub i više su puta raznim protestima tražili da United dobije novog vlasnika.

