Konačna odluka o US Openu u lipnju

Organizatori teniskog "grand slam" turnira US Opena, koji bi se trebao igrati od 31. kolovoza do 13. rujna u New Yorku, objavili su u četvrtak kako će konačnu odluku o njegovu održavanju donijeti u lipnju, no kako je gotovo sigurno da se neće igrati bez gledatelja.

"Igranje bez gledatelja je teško vjerojatno jer ubija duh slavljenja tenisa iako trenutačno ne smijemo isključiti niti jednu opciju jer moramo misliti i na zdravlje kako gledatelja tako i igrača te svih osoba povezanih s organizacijom turnira. Za sada je vrijeme na našoj strani, ambicija nam je da se turnir održi, ali posljednju riječ imat će medicinari", izjavio je izvršni direktor Američkog teniskog saveza (USTA) Mike Dowse.

Prošle godine je u dva tjedna dvoboje na US Openu uživo pratilo gotovo 740,000 gledatelja.