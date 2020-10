Kojić u finalu priželjkuje baš najtežeg mogućeg protivnika

U zagrebačkom Domu sportova počeo je Zagreb Open, međunarodno natjecanje u stolnom tenisu. Turnir se trebao održati u travnju, prebačen je za rujan, a na kraju se igra početkom listopada. Riječ je o najjačem stolnoteniskom događaju u ovoj godini u Hrvatskoj. Zanimljiv podatak je da je posljednje službeno natjecanje prije početka pandemije bilo Europsko prvenstvo do 21 godine u Varaždinu, a sada će Zagreb Open biti prvo seniorsko međunarodno natjecanje nakon gotovo osam mjeseci.

– Zagreb Open ide, bez obzira na uvjete u kojima smo ga organizirali. Činjenica je da je pandemija sve zaustavila i to što organiziramo turnir naša je velika pobjeda. Kao i to da nam je došao veliki Vladimir Samsonov. Dokaz da je i bez velikih priprema naš turnir priznat i prihvaćen, te se nadamo da će, kad sve stane, biti puno bolji i jači. Bez obzira u kojem formatu ga radili, s ETTU-om ili ITTF-om – istaknuo je Renato Čengić, direktor HSTS-a.

Vladimiru Samsonovu Hrvatsku je ostala u lijepom sjećanju s obzirom na to da je čak pet puta bio pobjednik Zagreb Opena, prvi put 1998. Od hrvatskih igrača najviše rangiran je Frane Kojić, 90. igrač na svijetu, ujedno drugi nositelj turnira.

– Nisam nikad igrao sa Samsonovim. Možemo se susresti jedino u finalu, ali trenutačno ne razmišljam o tom susretu. Ima tu dobrih domaćih igrača, izdvojio bih Filipa Čipina i Tomislava Kolareka od kojih sam zadnji put izgubio. Također, tu su i naše mlade snage poput Ivora Bana i Filipa Borovnjaka, kao i još neki igrači. Bit će izazovno igrati, renkingom i statusom jesam favorit, ali da bih ušao u finale najprije treba dobiti tri meča. Ako i dođe do susreta sa Samsonovim, bit će mi drago, a ako ne, valjda će biti još prilika – istaknuo je Kojić.

Foto: /XINHUA/PIXSELL (SP)HUNGARY-BUDAPEST-TABLE TENNIS-WORLD CHAMPIONSHIPS-DAY 3 (190423) -- BUDAPEST, April 23, 2019 (Xinhua) -- Frane Kojic of Croatia competes during the men's singles round of 128 match with Fan Zhendong of China at 2019 ITTF World Table Tennis Championships in Budapest, Hungary on April 23, 2019. (Xinhua/Han Yan) Photo: XINHUA/PIXSELL

Kod djevojaka prve četiri nositeljice su Hrvatice, prva je Ivana Malobabić, a zatim slijede Ida Jazbec, Andrea Pavlović i Dorina Srebrnjak.

– Veseli me da ima i stranih igračica, voljela bih da ih ima još i više. U dobroj sam formi, u Austriji sam sa svojom ekipom Villach osvojila drugo mjesto. U finalu smo izgubili od Linz Froschberga (3:1), a jedinu pobjedu sam ja ostvarila. Fizički se također dobro osjećam, radim po programu kondicijskog trenera Sandra Dervoza – rekla je Malobabić.

