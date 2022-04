”Kauboji” u skupinis dužnicima s EP-a, a za prvenstvo spremne spektakularne dvorane

U Berlinu je održan ždrijeb kvalifikacijskih skupina za Europsko rukometno prvenstvo koje će se igrati 2024. godine u Njemačkoj, od 10. do 28. siječnja. Igrat će s u šest njemačkih gradova: Düsseldorfu, Kolnu, Berlinu, Hamburgu, Mannheimu i Münchenu. Raniji plasman na europsku smotru osigurali su Njemačka kao domaćin te osvajači medalja na prošlom (ovogodišnjem) Europskom prvenstvu: Švedska, Španjolska i Danska. Tako su se u “potovima” ili šeširima za drugu kvalifikacijsku fazu našle ukupno 32 reprezentacije koje su iz četiri “pota” ždrijebane u osam jakosnih skupina. Hrvatska je bila smještena u prvi “pot”. U ždrijebu se nisu našle Rusija i Bjelorusija zbog ruske invazije na Ukrajinu, već su njihova mjesta zauzeli Gruzija i Luxemburg, dok Kosovo i Srbija nisu mogli biti u istoj skupini. Kuglice su izvlačili igrači Kristian Saeveras (Norveška), Luca Witzke (Njemačka), Maciej Gebala (Poljska) i Bobby Schagen (Nizozemska).

Izbornik nije htio “Balkance”

Ždrijeb je na kraju Hrvatskoj za suparnike u skupini donio Nizozemsku, Belgiju i Grčku i, po mišljenju stručnjaka, to je jedna do jačih skupina.

– Moram priznati da smo dobili dosta zahtjevnu skupinu. Nizozemska je jaka reprezentacija, bili su hit na zadnjem Europskom prvenstvu. Igrali smo s njima posljednju utakmicu u drugom krugu i dobili pogodak u zadnjim sekundama pa je završilo neodlučeno. Imaju niz sjajnih pojedinaca koji igraju u najjačim europskim ligama. Primjerice, Stein igra za PSG. Belgija je reprezentacija u naletu. Prvi put igrat će na Svjetskom prvenstvu. Doduše, tko zna bi li prošli Rusiju, ali eto ukazala im se prilika i bit će prvi put na jednom velikom natjecanju. Grčka je u pretkvalifikacijama izbacila Bosnu i Hercegovinu i to je pobijedila u obje utakmice. U svakom slučaju ni na jedno gostovanje ne može ići s mišlju – lako ćemo. Ne bježimo od uloge favorita u skupini i ako budemo svi spremni i zdravi, nema bojazni da nećemo proći na EP. Moram priznati da sam svakako htio izbjeći u skupini reprezentaciju s prostora bivše Jugoslavije. Tu su uvijek prisutne neke tenzije, a ionako sa svim tim reprezentacijama stalno igramo pa sam želio malo drugačije suparnike – istaknuo je Hrvoje Horvat, izbornik Hrvatske.

Zanimljivo je da smo protiv Belgije igrali za plasman na Europsko prvenstvo 2020. godine. Pobijedili smo na domaćem parketu, ali i u gostima. Protiv Nizozemske smo igrali u kvalifikacijama za plasman na EP 2016. godine. U Koprivnici je bilo 35:24 za Hrvatsku, a u Sittardu smo pobijedili s 27:24.

Kreće se u listopadu

Kompletan ždrijeb kvalifikacija pak, izgleda ovako – skupina 1: Portugal, Sjeverna Makedonija, Turska, Luksemburg; skupina II: Norveška, Srbija, Slovačka, Finska, Skupina III: Island, Češka, Izrael, Estonija; skupina IV: Austrija, Ukrajina, Rumunjska, Ovčji otoci; skupina V: Hrvatska, Nizozemska, Belgija, Grčka; skupina VI: Mađarska, Švicarska, Litva, Gruzija, skupina VIII: Slovenija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Kosovo; skupina VIII: Francuska, Poljska, Latvija, Italija.

Kvalifikacijske utakmice igrat će se od listopada 2022. godine do travnja 2023. godine nakon čega će ukupno 20 reprezentacija: dvije prvoplasirane momčadi iz svake skupine i četiri najbolje trećeplasirane momčadi koje će se odlučiti nakon što se odigraju sve kvalifikacijske utakmice, uzimajući u obzir samo utakmice protiv dvije najbolje plasirane reprezentacije. Uz već prije plasirane četiri reprezentacije, dolazimo do brojke 24 što je konačan broj momčadi koje će osigurati nastup na Europskom prvenstvu 2024. godine.

Bit će ovo treće europsko prvenstvo na kojem će igrati 24 reprezentacije, ali prvo koje će se igrati u samo jednoj zemlji – Njemačkoj.

Dvorane sve bolja od bolje, a jedna i apsolutno posebna. Naime u Merkur Areni u Düsseldorfu bit će otvaranje na kojem igra Njemačka, a ta dvorana ili u prijevodu stadion prima 50.000 gledatelja, što bi bio novi svjetski rukometni rekord u zatvorenim prostorima. Inače, još je pet dvorana u igri – Lanxess Arena u Kölnu u kojoj se igra završnica Lige prvaka prima 20.000 gledatelja. Nakon nje Mercedes Benz Arena u Berlinu prima 14.800 gledatelja, Barclays Arena u Hamburgu 13.300, SAP Arena u Mannheimu 13.200 i nova dvorana čija je izgradnja u olimpijskom parku u Münchenu u tijeku SAP Garden Arena 11.500 gledatelja. Dakle, prvi put u povijesti Eura imat ćemo sve dvorane u kojima će se igrati s kapacitetom većim od 10.000 gledatelja. Njemačka će po prvi put biti domaćin EP-a, dok je triput bila domaćin Svjetskim prvenstvima – 1982., 2007. i 2019. godine, zajedno s Danskom.

Inače, na svim dosadašnji Eurima sudjelovale su samo tri selekcije – Hrvatska, Francuska i Španjolska. Usput, nakon Njemačke, domaćin Eura 2026. bit će Švedska, Danska i Norveška, a 2028. godine Španjolska, Portugal i Švicarska. S devet medalja ukupno Španjolska je rekorder Eura, ali najbolja je Švedska s čak pet zlata. Hrvatska ima tri srebra i tri bronce.

