Karoglan uspio nešto što Hajduk nije u devet prethodnik utakmica protiv Varaždina!

Hajduk je izgubio dva važna boda i propustio uoči derbija Dinama i Rijeke barem privremeno preuzeti vrh prvenstvene ljestvice. U dramatičnoj i napetoj utakmici Splićani su na gostovanju kod Varaždina uspjeli doći tek do remija (1:1) pred rekordnih 10.390 gledatelja na stadionu u baroknom gradu. Ovim remijem je tako prekinut niz od devet uzastopnih pobjeda Hajduka u utakmicama protiv Varaždina, a zapravo je ovo prvi put da su Varaždinci izbjegli poraz protiv Hajduka još otkako su se vratili u prvi rang hrvatskog nogometa.

Belcarov treći gol

U samom uvodu utakmice dogodila se po jedna velika situacija sa svake strane. Kalik je u osmoj minuti bio u velikoj prilici iz blizine, ali Zelenika je to obranio glavom. Pet minuta kasnije Dabro je zabio pogodak iz blizine na centaršut Drožđeka, ali bio je u zaleđu. Ključna događanja u prvom dijelu (u kojem su momčadi bile podjednake) odvila su se u periodu od 38. do 40. minute. Prvo je u 38. minuti Brekalo nakon sjajnog proigravanja i još boljeg driblinga imao čisti zicer na par metara od Varaždinovog gola, no slabo je pucao i Zelenika mu je to obranio. Dvije minute kasnije Varaždin je došao u vodstvo nakon sjajnog kontranapada. Drožđek je s desne strane centrirao za Leona Belcara koji je s 12 metara fenomenalno glavom pogodio uz samu vratnicu Lučićevog gola za vodstvo domaćina. Zanimljivo je da je ovo 22-godišnjem veznjaku bio drugi pogodak protiv Hajduka u karijeri od ukupno tri koja je postigao u seniorskom nogometu.

Odmah na početku drugog poluvremena utakmica je dobila dramatični zaokret. Marko Dabro je u 52. minuti udario Šarliju u lice prilikom građenja te zaradio drugi žuti karton (prvi je dobio zbog prekršaja u 20. minuti) i tako ostavio momčad na cjedilu, s igračem manje zbog nesmotrenosti. Otkako se vratio u HNL, Dabri baš ne ide. U svojoj povratničkoj utakmici je promašio kazneni udarac protiv Dinama, a u drugoj je nepotrebno zaradio crveni karton. Hajduk je odmah nakon crvenog kartona snažno pritisnuo, a izjednačujući pogodak je došao u 66. minuti kad je nakon dodavanja Brekala Niko Sigur s ruba kaznenog prostora beskompromisno opalio ljevicom i snažno, neobranjivo pogodio pored nemoćnog Zelenike.

Poništen pogodak Livaje

Pritisak se nastavio s brojčanom nadmoći Hajduka, a opet nije moglo bez drame. Bijeli su mislili da su došli do preokreta u 78. minuti kad se najbolje u kaznenom prostoru snašao Livaja koji je spremio loptu u mrežu, no nakon VAR provjere utvrđeno je da je tijekom inicijalnog centaršuta Uremović bio u zaleđu. Do kraja utakmice su bijeli išli 'va banque' i imali nekoliko prilika, poglavito preko Brekala i Trajkovskog, ali ipak nisu uspjeli doći do preokreta i toliko željene pobjede.

Igrači Hajduka i Varaždina opet će zaigrati jedni protiv drugih već u utorak od 18 sati, kad je na rasporedu četvrtfinale Kupa na Poljudu.

