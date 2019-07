Juventusovo pojačanje dobro se obrukalo, a trebao je nacrtati Italiju

Aaron Ramsey (28) je ovog ljeta iz Arsenala prešao u Juventus. Nakon što mu je istekao ugovor s londonskim klubom Velšanin je odlučio potražiti novi klub. Imao je nekoliko ponuda, a na kraju je odlučio otići u talijanskog prvaka.

Ramsey ima žestoku konkurenciju u veznom redu te ga očekuje velika borba kako bi pridobio povjerenje trenera Maurizija Sarrija.

Foto: Twitter/Juventus

Svaki novi igrač mora proći Juventusov kviz znanja, pa je tako na red stigao i Velšanin. Aaron je morao nacrtati Italiju i dobro se obrukao.

Ono što je nacrtao nije nimalo sličilo na 'Čizmu'. Njegov crtež Italije postao je hit na društvenim mrežama te je izazvao mnogo komentara.

Dosad je već sigurno u atlas pogledao kako izgleda Apeninski poluotok.

Is @aaronramsey ready for life in Italy?! 🤔🇮🇹We put him to the test in the Ultimate Italian Quiz!



Disclaimer: laughter guaranteed 😂 pic.twitter.com/bBvzhhCMcp