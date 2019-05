Juventus objavio nevjerojatan tekst o Mandžukiću, ovo morate pročitati

Bivši hrvatski napadač Mario Mandžukić danas slavi 33. rođendan. Tim je povodom njegov Juventus objavio emotivan tekst na svojoj stranici pod naslovom: "Sretan rođendan, Mario!"

"U Juventusu sam pronašao pobjednički mentalitet, koji je isti kao i moj. Zato sam ovdje danas sretan kao i prvog dana kada sam došao, a to je bilo prije četiri godine."

Ovo su riječi Marija Mandžukića, rekao ih je prije mjesec i pol dana kada je potpisao produljenje ugovora.

Mentalitet.

Ako postoji osoba koja personificira tu riječ, onda je to Mario Mandžukić koji danas navršava 33 godine. Mario je napadač koji zabija golove, i to važne. Ali prije svega, on je prvak koji se uvijek stavlja na raspolaganje momčadi, koji radi sve za pobjedu ekipe. Zabija, bori se svih 90 minuta. Obavlja nevidljiv, tih posao, ali posao koji je ključan.

Danas neka ne bude tišina. Neka se čuje snažan pljesak svih nas, kojim našem šampionu želimo sretan rođendan", stoji u tekstu.

Juventus je objavio i prigodni video za Mandžin rođendan.

Mandžukić je u Juventus došao 2015. godine i od tada je osvojio četiri naslova prvaka Italije, tri kupa i jedan superkup.