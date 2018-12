Juventus najbliže zvijezdi Premier lige koju želi i Kovač

Veznjak Arsenala Aaron Ramsey (27) u ljeto će postati slobodan igrač i odlučan je u tome da napusti "topnike", a za njega su zainteresirani Juventus, Inter, Bayern i AC Milan.

Talijanski mediji navode kako su se predstavnici Juventusa već sastali sa Ramseyjevim menadžerom. Velški reprezentativac traži godišnju plaću od deset milijuna eura i za Juve to neće biti problem, a niti za Bayern u kojem Robert Lewandowski godišnje zarađuje oko 11 milijuna eura, a Arjen Robben i Frank Ribery po devet milijuna.



No, za Inter i AC Milan to je preveliki iznos, a talijanski mediji tvrde da će Ramsey karijeru vjerojatno nastaviti u Juventusu.