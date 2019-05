Juventus iznenada objavio: Mandžukić je danas operiran u Hrvatskoj!

Napadač Juventusa Mario Mandžukić danas je u Hrvatskoj operiran zbog problema s nosom, objavio je torinski klub. Hrvatskom napadaču obavljen je rutinski zahvat traje oko pola sata, a zove se septoplastika.

Mandžukiću je očito došlo do devijacije nosnog septuma, odnosno iskrivljenja nosne pregrade. Taj se problem mora riješiti operacijom i tako se izravnati iskrivljenje kako bi pacijent mogao normalno disati.

Inače, Mandžukić je već bio ozlijeđen, ali je imao problema s bedrom, dok se o problemima s nosom nije govorilo. No, tijekom prošlog vikenda ušao u remiju s Atalantom (1:1) i zabio sjajan gol. Čini se da se sada sezona za njega završila i da neće igrati u posljednjem kolu protiv Sampdorije u nedjelju.

Medical Update | @MarioMandzukic9 underwent septoplasty surgery today in Croatia. pic.twitter.com/vdWJjM8yhV — JuventusFC (@juventusfcen) May 22, 2019

Podsjećamo, Juventus je već ranije osigurao naslov prvaka, a Mandžukić je nedavno potpisao produljenje ugovora do 2021. godine.

Mandžukić je jučer proslavio 33. rođendan, a Juventus mu je na svojoj stranici posvetio emotivan tekst.

"Mentalitet. Ako postoji osoba koja personificira tu riječ, onda je to Mario Mandžukić koji danas navršava 33 godine. Mario je napadač koji zabija golove, i to važne. Ali prije svega, on je prvak koji se uvijek stavlja na raspolaganje momčadi, koji radi sve za pobjedu ekipe. Zabija, bori se svih 90 minuta. Obavlja nevidljiv, tih posao, ali posao koji je ključan.

Danas neka ne bude tišina. Neka se čuje snažan pljesak svih nas, kojim našem šampionu želimo sretan rođendan", stoji u tekstu.