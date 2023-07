Josip Šutalo postat će najveći transfer Dinama u povijesti? Tri velikana bore se za vatrenog

Dinamov standardni stoper Josip Šutalo ovog ljeta će prema nekim informacijama sasvim sigurno napustiti Maksimir i to u rekordnom iznosu koji će iznositi 25 milijuna eura plus bonuse. To bi značilo da će vatreni postati najskuplji izlazni transfer hrvatskog prvaka u povijesti.

Do sada su za Šutala ponude slali Fiorentina, Ajax te talijanski prvak Napoli koji je bio najizdašniji te nudio 20 milijuna eura, ali to je Dinamo glatko odbio. Talijanski insajder Nicolo Schira pisao je o interesu Fiorentine i Ajaxa te dodaje da bi hrvatski reprezentativac radije otišao u Serie A nego u Nizozemsku.

VEZANI ČLANCI:

Fiorentina navodno već tri godine prati Šutala, a Schira tvrdi da je Šutala u utakmici protiv Astane na Maksimiru gledao i skaut engleskog velikana Chelseaja. Gradski rival Arsenal također je bio zainteresiran za Dinamovog dragulja, ali je ponuda od 15 milijuna zimus odbijena.

Transfermarkt procjenjuje Hrvata na 18 milijuna eura, ali Dinamo navodno ne želi popustiti i traži minimalno 25 milijuna eura.