Jeste li primijetili ovaj negativan detalj o Ronaldu ove godine? Rijetki su to očekivali

Manchester United dolaskom Cristiana Ronalda nema na oku samo englesko prvenstvo, već i Ligu prvaka. No, čini se da su se svi u ovoj priči razočarali; i klub i navijači pa i sam Portugalac. Štoviše, sve se više priča o tome da će Ronaldo na kraju sezone napustiti Old Trafford ne plasiraju li se Crveni vragovi u Ligu prvaka. Trenutačno su četvrti na prvenstvenoj ljestvici, a to je i posljednje mjesto koje vodi u to elitno natjecanje.

A u osmini finala Lige prvaka Manchester United ide u goste madridskom Atleticu.

De Gea ide kući po pobjedu

Klub je to koji Ronaldo dobro poznaje, godinama je igrao protiv njega kada je bio u dresu Reala. No u posljednje vrijeme nije u pravoj formi. U 2022. godini postigao je samo jedan pogodak, i to nedavno u prvenstvenoj pobjedi nad Brightonom. Liga prvaka posebno je natjecanje i tu će morati spašavati stvari kao što je radio u grupnoj fazi. Pomoć će imati na vratima. David De Gea rođeni je Madriđanin i baš je iz Atletica došao u Manchester United. Sada se nakratko vraća kući.

- Rođen sam u Madridu, ali to je samo grad. Sada se osjećam kao da sam iz Manchestera. Gdje ste voljeni i dobrodošli, tu vam je dom. Sada se vraćam kući, u klub koji mi je dao priliku da budem ono što sam danas. No, to je samo još jedna utakmica. Svi idu tamo pobijediti, a posebno ja - kaže De Gea.

Atletico je ove sezone bio neuobičajeno propusan u obrani i imperativ mu je to popraviti ako želi ostati u igri i za uzvrat Lige prvaka.

- Ako nam je stav dobar, dolazi do izražaja svačija kvaliteta. Pokušat ćemo sve da uspijemo pobijediti u prvom krugu. Liga prvaka jedan je od najljepših izazova. Motivirani smo, bit će to lijepa utakmica za gledanje i igranje - rekao je João Félix koji bi, prema svemu sudeći, trebao startati. Diego Simeone mu vjeruje i on bi s Angelom Correom trebao predvoditi napad. Antoine Griezmann tek se vratio nakon ozljede, a to treneru nije dovoljno za LP.

Branič Stefan Savić zna da ga čeka težak posao protiv jakog otočkog napada:

- Zabrinuti smo. Znamo njihove vrline, imaju vrlo brze igrače na krilima i napadače koji se dobro kreću u prostoru. Što se tiče Ronalda, uvijek je dobro igrati protiv velikana, ali u Ligi prvaka ima puno igrača na najvišoj razini. Poštujem ga, kao i sve velike igrače svijeta, jedan je od najboljih u cijeloj povijesti, ali to je sve.

U drugoj utakmici večeri sastaju se Benfica i Ajax.

Nizozemski klub predvođen je sjajnim Sébastienom Hallerom. U svojoj debitantskoj sezoni u Ligi prvaka već je ostavio sjajan dojam. Napadač Ajaxa bio je najbolji strijelac grupne faze s deset golova u šest utakmica. Sada ga čeka Benfica.

Haller bilda statistiku

- Svaki trenutak koji provedem na terenu u ovom natjecanju za mene je dar. To je prekrasna avantura i još nije gotova. Deset golova koje sam zabio su u redu. Da me je netko prije pitao mogu li zabiti toliko, mislio bih da je lud. Ali taj broj golova je logičan slijed prilika koje sam dobio, zahvaljujući načinu na koji je moja momčad igrala - rekao je Haller.

Ajax je u sjajnom naletu, prvi je u prvenstvu, postigao je 70 pogodaka, a primio samo pet ove sezone. S druge strane, Benfica je treća u Portugalu i daleko od sjajne statistike. Hoće li izdržati “krvnika” kakav je Ajax trenutačno?