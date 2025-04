Jedan od najboljih na svijetu uskoro će dobiti hrvatsko državljanstvo! Mogao bi nastupiti na Euru

Za Marija Možnika slobodno se može reći da je uspješno spojio sportsku i poslovnu karijeru. Jedan od najboljih hrvatskih gimnastičara svih vremena, nekadašnji europski prvak na preči koji u svijetu gimnastike ima i svoj element "možnik", sportsku je karijeru nastavio kao dužnosnik i od 2020. godine predsjednik je Hrvatskog gimnastičkog saveza.

– Kad sam 2020. godine došao na funkciju predsjednika HGS-a, jedan od strateških ciljeva bio je dovesti veliko prvenstvo u Hrvatsku. Procijenili smo da su stvoreni svi preduvjeti za to, od kontinuiteta vrhunskih rezultata i velikog iskustva organizacije Svjetskog kupa u Osijeku. Konačni rezultat toga je da ćemo u kolovozu 2026. biti domaćini Europskog prvenstva, u zagrebačkoj Areni – kazao je Možnik.

Gimnastika je bazični, ali i jedan od najpopularnijih sportova na svijetu.

– Dosta ljudi kod nas svrstava gimnastiku u "manje" sportove, a mediji stvaraju percepciju u očima ljudi. Gimnastika je bazičan sport. Razvijamo gotovo deset grana ovog sporta: muška i ženska sportska gimnastika koje u Hrvatskoj broje oko 60 klubova, ritmička gimnastika koja ima 20-ak klubova u RH i trampolin kao olimpijske grane gimnastike te akrobatika, aerobika, parkour i opća gimnastika ("Gimnastics for All") te TeamGym kao neolimpijske grane gimnastike. Kao Savez imamo 80 klubova u Hrvatskoj, danas više nema županije bez gimnastičkog kluba. Interes je velik, u svakom su liste čekanja, imamo više od 15.000 članova u tim klubovima, od toga 4000 u natjecateljskom sustavu. Više od 160 država članica je u Međunarodnoj gimnastičkoj federaciji, a 50 u Europi.

Gimnastika je sport koji se teško može "ugurati" s ostalima u dvoranu.

– Specifično je to što gimnastika zahtijeva svoju dvoranu. Trebamo gimnastičku jamu sa spužvama, a sprave koje tamo stoje, velike su i skupe. Puno klubova radi u školskim dvoranama gdje se može raditi najosnovnija gimnastika, ali to nije ono što trebamo dugoročno. S jednom polivalentnom dvoranom riješi se više sportova, ali gimnastika traži svoje. Što se tiče infrastrukture, trenutačno nam nedostaje i centar za ritmičku gimnastiku, koja je olimpijska disciplina i u Hrvatskoj ima dvadesetak klubova. Nemamo prostor gdje imamo nekoliko partera i visinu stropa od minimalno deset metara.

Od Možnika i Filipa Udea od prije gotovo dva desetljeća traje niz uspjeha hrvatske gimnastike. No, upadljiva je razlika u uspjesima muške i ženske sportske gimnastike u Hrvatskoj. Djevojke za sada ne prate uspjehe svojih kolega.

– To je zanimljivo, jer oko 80 posto registriranih sportaša u gimnastici su žene, a 20 posto muški. S druge strane, sve najveće rezultate postigli su gimnastičari. Imamo jako dobre trenere i u ženskoj gimnastici, ali veći je izazov raditi s djevojčicama, sport je izrazito zahtjevan, mentalno i fizički i nije lako zadržati djevojke u vrhunskoj gimnastici. Traži odricanja i često dolazi do osipanja broja gimnastičarki. Kod žena, najveći je izazov zadržati talentiranu djecu u vrhunskoj gimnastici u pubertetu. Bez obzira na to što ih je više, više ih i odustaje u tim kriznim razdobljima.

Zanimalo nas je i kakvi su izgledi da ukrajinski gimnastičar Ilja Kovtun postane hrvatski reprezentativac.

– Taj nesretni rat koji i dalje traje, doveo je do toga da je Ilja Kovtun prije tri godine s trenericom došao kod nas, tražio gdje će se moći mirno pripremati, što smo mu kao Savez i klub Osijek Žito, uz podršku ministarstva i HOO-a, omogućili. Svidjelo im se u Osijeku, dobili su veliku podršku i od kluba i lokalne zajednice, tu su se skrasili, Ilja je pronašao curu, trenerica je dovela obitelj, kći joj je krenula u školu... Oni bi već i za godinu-dvije redovnim putem mogli dobiti hrvatsko državljanstvo. Vjerujem da će Ilja iduće godine na Svjetskom kupu u Osijeku i na Europskom prvenstvu nastupati za Hrvatsku – zaključio je Marijo Možnik.