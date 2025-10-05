Jedan Hrvat otišao iz Izraela, drugi ga zamijenio

Fran Lučin tri je godine bio rukometni vratar novosadske Vojvodine i to u vrijeme kada je srpski klub osvojio Europski kup, te dvaput igrao u osmini finala Europske lige.
Brat reprezentativca Tina koji igra u našičkom Nexeu, u novoj sezoni branit će za izraelski Ramat HaSharon. Zanimljivo je da će tamo na vratarskoj poziciji zamijeniti još jednog našeg vrata.
Naime, do ove sezone tamo je branio iskusni 33.-godišnji Mate Volarević koji će karijeru nastaviti u talijanskom klubu Cassano.
