Rukomet

Jedan Hrvat otišao iz Izraela, drugi ga zamijenio

Autor
Damir Mrvec
05.10.2025.
u 21:54

Fran Lučin tri je godine bio rukometni vratar novosadske Vojvodine i to u vrijeme kada je srpski klub osvojio Europski kup, te dvaput igrao u osmini finala Europske lige.

Fran Lučin tri je godine bio rukometni vratar novosadske Vojvodine i to u vrijeme kada je srpski klub osvojio Europski kup, te dvaput igrao u osmini finala Europske lige.

Brat reprezentativca Tina koji igra u našičkom Nexeu, u novoj sezoni branit će za izraelski Ramat HaSharon. Zanimljivo je da će tamo na vratarskoj poziciji zamijeniti još jednog našeg vrata.

Naime, do ove sezone tamo je branio iskusni 33.-godišnji Mate Volarević koji će karijeru nastaviti u talijanskom klubu Cassano. 

Europska liga Vojvodina Nexe Tin Lučin rukomet

