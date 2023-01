Javio se brat nastrijeljenog i pretučenog bivšeg igrača Zadra, vijesti nisu nimalo dobre

Nekadašnji nogometaš Zadra Almir Raščić teško je pretučen i nastrijeljen u glavu u Goraždu u istočnoj Bosni gdje je i živio, potvrdili su u subotu iz lokalne policije. Raščića (48) su za sada nepoznati počinitelji napali u petak kasno navečer kod stambene zgrade u kojoj je stanovao. Naknadno ga je pronašao slučajni prolaznik koji je sve prijavio policiji.

Nažalost, Almir je i dalje u teškom stanju, potvrdio je njegov brat Admir Raščić.

- Situacija nije nimalo dobra. Doktori kažu da su ozljede mozga mnogo teške, da mu s medicinske strane ne daju velike šanse, ali dok god postoji tračak nade mi ćemo se nadati - rekao je Admir Rašić za Dnevni avaz.

Admir kaže da ne sumnja ni u koga.

- Kao njegov brat volio bih imati nekoga na koga mogu sumnjati. Ali ja nemam. Svi smo u šoku, zatečeni. Ja i Almir smo bliski, sve smo rekli jedno drugom, najmanji problem koji je imao ja sam znala za njega. Mafija, dugovi, kriminal... to su takve nebuloze. Znam da bi moglo zvučati kao da mi je brat, pa ga branim, ali potpuno sam iskren prema vama i vlastima. Bilo bi nam lakše kao obitelji da znamo da se bavio nekim poslom, pa dogodilo se to što se dogodilo, ali stvarno nije. On je uzoran, uzoran građanin, omiljen u gradu. Svi ga znaju, malo je ovo mjesto, svi se poznajemo. Vodio je restoran. Htjeli ne htjeli, stvari se dogode, nekoga moraš izbaciti, ali nikad ni s kim nije imao problema do te mjere da čovjeku pucaš u glavu s namjerom da ga ubiješ.

Almir Raščić igrao je u nogometnom klubu Zadar, bio je reprezentativac BiH, a igrao je i u Željezničaru, Veležu i Olimpiku.