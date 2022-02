Izvadio Perišića pa izgubio najveći derbi. Dan kasnije bez posla ostao njegov brat

Protekli vikend bio je sve samo ne dobar za braću Inzaghi, jer je Simone na klupi Intera izgubio gradski derbi od Milana, dok je Filippo dobio otkaz u Bresciji u Serie B.

Inter je u derbiju "Della Madonina" izgubio od gradskog suparnika Milana (1:2), pa momčad Simonea Inzaghija sada ima tek bod više od Milana i Napolija, uz utakmicu manje.

- Inter je dominirao s jedinim nedostatkom što nismo zabili i drugi gol. Ovakav poraz boli, ali to je teška i gorka lekcija - kazao je Simone za talijansku aganciju Ansu.

Foto: JENNIFER LORENZINI/REUTERS Serie A - Fiorentina v Inter Milan Soccer Football - Serie A - Fiorentina v Inter Milan - Stadio Artemio Franchi, Florence, Italy - September 21, 2021 Inter Milan coach Simone Inzaghi with Ivan Perisic after the match REUTERS/Jennifer Lorenzini JENNIFER LORENZINI

- Moji igrači su postali nervozni pri rezultatu 1:1, ali tada smo već morali voditi 2:0 ili 3:0. Ovakvu utakmicu gubite samo jednom u deset susreta - dodao je 45-godišnji stručnjak.

Samo 24 sata kasnije njegov tri godine stariji brat Filippo je dobio otkaz na klupi Brescije. Filippo "Pippo" Inzaghi je iznenađujuće dobio otkaz nakon što je njegova momčad odigrala 0:0 na gostovanju kod Cosenze i trenutačno se nalazi na trećem mjestu Serie B sa 39 bodova, dva manje od vodećeg Leccea, dok drugoplasirana Pisa ima 40 bodova.

Njegovu poziciju preuzet će urugvajski stručnjak Diego Lopez koji je već vodio Bresciju od veljače do kolovoza 2020. nakon čega je dobio otkaz.

Talijanski mediji navode kako je "Pippo" dobio otkaz jer nije prihvatio zahtjev vlasnika kluba Massima Cellina da promjeni formaciju momčadi.

>>> Sjajna karijera Ivana Perišića