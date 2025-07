Iznervirani Ronaldo austrijskim navijačima prijetio policijom: Smeta ga pomama za njim

Austrijance je ovih dana zahvatila tzv. „Ronaldomanija“. Posebice one u blizini Saalfeldena u austrijskoj pokrajini Salzburg, gdje se nalazi hotel i trening kamp u kojem treniraju igrači poznatog saudijskog nogometnog kluba, prvoligaša Al-Nassr FC iz Rijada, među kojima je i svjetska nogometna mega zvijezda Cristiano Ronaldo.

Kako u ponedjeljak piše dnevni list “Kronen Zeitung” i prenose ostali domaći mediji, ono što je zamišljeno kao navijački festival i posebno nogometno slavlje i uživanje, sve više poprima alarmantne razmjere. Pomama za Ronaldom, biti u njegovoj blizini, napraviti selfi i dobiti autogram peterostrukog svjetskog nogometnog prvaka, inače Portugalca, izazvalo je navalu navijača, neslućenih razmjera. Navijači stižu u Saalfelden, ne samo iz Salzburga i okolice, nego i iz Tirola, Vorarlberga i svih drugih dijelova Austrije. Ali i susjedne Njemačke, Švicarske i šire. “Krone” ističe kako su se tijekom prošlog vikenda, svuda gdje bi se Ronaldo pojavio ili trebao pojaviti događale “kaotične scene”. I da je portugalska superzvijezda koja igra za saudijski Al-Nassr bila “vidno iznervirana”. A kako i ne bi, pišu mediji, kada već danima Ronaldovi obožavatelji dan i noć opsjedaju hotelski kompleks Brandlhof, gdje je momčad odsjela. Ali to nije sve! Iako zaštitari paze da nitko od odraslih ne ulazi u dio hotelskog kompleksa gdje su Ronaldo i njegovi suigrači, domišljati roditelji, koji su također gosti u istom hotelu, poslali su svoju djecu po autograme. Kada su se djeca ušuljala do Ronaldovog apartmana i pokucala mu na vrata, “vidno iritirana” superzvijezda ih je otvorila i glasno zaprijetila da će im pozvati policiju, navodi “Kronen Zeitung” u tekstu pod naslovom: “Ronaldo prijetio austrijskim navijačima policijom”.

List navodi kako su navijači ljuti, jer superzvijezdi nije bilo niti traga ni glasa na prvoj prijateljskoj utakmici njegove momčadi iz Saudijske Arabije, za koju igra od 2023. godine. Sada su i lovci na autograme i selfije u opasnosti da ostanu praznih ruku. Napetost sve više raste, konstatiraju dobri poznavatelji nogometnih (ne)prilika. U nedjelju se Ronaldo ili kako ga mediji nazivaju “CR7”, konačno pojavio pred publikom, ali samo nakratko. Davao je autograme i potpisivao se na dresove, majice, nogometne lopte, pa čak i na donje rublje i registarske pločice. Prema pisanju lista “Kronen Zeitunga” zaposlenici hotela i zaštitari, u obavljanju svojih zadaća došli su na granice svojih ljudskih i profesionalnih mogućnosti. “Ako se vrate sljedeće godine, morali bi sve preurediti i drugačije napraviti”, rekao je vlasnik hotela Alexander Strobl. Napomenuo je kako je klubu Al-Nassr FC ponudio da zakupi cijeli hotel za vrijeme boravka u trening kampu u Saalfeldenu, što su nadležni iz kluba odbili. Ovako sada, kako piše “Krone”, ne samo navijači navaljuju da vide Ronalda nego i turisti koji su također odsjeli u istom hotelu. Uz poruku šefu hotela, da za nekoliko tisuća eura koliko će mu ostaviti za hotelski boravak, “valjda mogu dobiti i Ronaldov autogram”. Al-Nassrov trening kamp trebao bi trajati do 4. kolovoza. Pod pretpostavkom da omiljeni Portugalac, koji je izazvao buru oduševljenja u Salzburgu ostane do kraja predviđenog termina za treniranje. Navala i nedavni događaji, mogli bi ga natjerati da ranije ode, zaključuje list.

Po dolasku u Salzburg, Ronaldo je uspio izbjeći navalu navijače posluživši se varkom. Naime, došao je dan ranije nego su to najavili organizatori kampa. U zračnu luku Salzburg je sletio privatnim mlažnjakom vrijednim 50 milijuna eura. Od zračne luke do Saalfeldena i hotela je stigao u pratnji policijskih vozila. Bilo kako bilo, sada navijači s nestrpljenjem čekaju posljednje dvije prijateljske utakmice i prilike da vide i domognu se Ronalda. U srijedu protiv Toulousea, a zatim u subotu protiv Al-Ahlija. Utakmice će se održati uz stroge sigurnosne mjere. Autobus saudijske momčadi osiguravat će policija, a na terenu o redu i sigurnosti brinut će 100 redara, po utakmici. Ronaldovu nazočnost u Austriji dobro koriste i prodavači karata. Za utakmicu protiv Toulousea u Grödingu, ulaznica je početkom tjedna koštala 40 eura. Sada se na “crnom tržištu” traži i do 200 eura. Pa tko voli, nek izvoli!