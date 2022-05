Izgledalo kao da je sve gotovo, a onda... Everton čudesnim preokretom izborio ostanak!

U odgođenom susretu 33. kola engleskog nogomtnog prvenstva Everton je velikim preokretom pobijedio Crystal Palace 3:2 i kolo prije kraja prvenstva osigurao premierligaški status.

Gosti su na poluvremenu vodili 2:0 golovima Jeana Mateta (21) i Jordana Ayewa (36), no Everton je u nastavku uspio okrenuti rezultat, a strijelci su bili Michael Keane (54), Richarlison (75) i Dominic Calvert-Lewin (85).

Everton kolo prije kraja ima nedostižna četiri boda više od Leeds Uniteda na 18. mjestu, dok su Watford i Norwich već drugoligaši.

Sada je jasno kako će posljednji putnik u niži rang biti Leeds United ili Burnley koji je večeras odigrao 1:1 kod Aston Ville u odgođenom susretu 18. kola. Gosti su poveli iz jedanaesterca u 45. minuti golom Ashleyja Barnesa, a izjednačio je Emiliano Buendia u 48. minuti.

Foto: Craig Brough/REUTERS Soccer Football - Premier League - Everton v Brentford - Goodison Park, Liverpool, Britain - May 15, 2022 Everton's Richarlison celebrates scoring their first goal with Seamus Coleman REUTERS/Craig Brough EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details. Photo: Craig Brough/REUTERS

Leeds i Burnley imaju po 35 bodova, no Burnely ima bitno bolju razliku pogodaka. U posljednjem kolu Leeds gostuje kod Brentforda, a Burnley će kod kuće ugostiti Newcastle United.

Večeras je bila na rasporedu i odgođena utakmica 27. kola između Chelsea i Leicester Cityja, a završilo je 1:1.

Gosti su poveli preko Jamesa Maddisona u šestoj minuti, a konačan rezultat postavio je Marcos Alonso u 34. minuti. Mateo Kovačić nije igrao za "Bluese".

Uoči zadnjeg kola Manchester City vodi s 90 bodova, dok Liverpool ima bod manje. U zadnjih 90 minuta Manchester City će igrati protiv Aston Ville, a Liverpool protiv Wolverhampton Wanderersa.

Ovim bodom Chelsea je potvrdio treće mjesto jer ima tri boda više i 18 golova bolju razliku pogodaka od Tottenhama na četvrtoj poziciji.