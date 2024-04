Izbornik potvrdio: Hrvatska još uvijek računa na svoje veliko ime, a bilo je i odbijenica

U domaćoj odbojkaškoj Superligi, u obje konkurencije, muškoj i ženskoj, na rasporedu su polufinalni susreti. Zanimljiva sezona ulazi u svoj finiš, koji prema rasporedu završava 8 ili 9. svibnja, kada su predviđene eventualno pete i posljednje utakmice finala. No, odmah s krajem klupske sezone starta reprezentativna, jer pred našim muškim i ženskim izabranim A vrstama, ali i mlađe dobnim, dugo je i prilično zahtjevno ljeto.

Muški kreću iz stare baze

Tako muška seniorska reprezentacija kreće s pripremama, pod vodstvom novog izbornika Igora Juričića, već 5. svibnja u staroj bazi Draš u Mariboru. Tim menadžer muške selekcije, bivši reprezentativac Ivan Raič, kaže da će u Mariboru biti sve do 15. svibnja, ali i da odmah na početku priprema neće startati u kompletnom sastavu jer neki od naših igrača tada još imaju klupske obveze. Prva službena utakmica je 17. svibnja u Tampereu protiv Finske, u Zlatnoj skupini Europske lige, dan poslije protiv Belgije. Vikend poslije, 24. svibnja, Hrvatska u Rumunjskoj igra protiv domaćina a sutradan protiv Portugala. Potom, 31. svibnja u Osijeku Hrvatska dočekuje Sjevernu Makedoniju, a 2. lipnja Španjolsku. Zatim slijede dva tjedna priprema za Final Four, kojem je Hrvatska domaćin u Osijeku, samim time i siguran sudionik završnice, iznimno važne jer se kroz finale stječe pravo igranja na Challenger kupu od 3 do 7. srpnja, na kojem se vadi viza za prestižnu Ligu nacija.

Našu mušku reprezentaciju krajem kolovoza očekuju i dva susreta kvalifikacija za EP, 24/25. kolovoza u Estoniji protiv domaćina te 28/29. s Izraelom u Osijeku. Uz izbornika Igora Juričića njegov najuži stručni stožer čine Ratko Peris kao prvi asistent, Dragan Lujić kao kondicijski trener, fizioterapeut Luka Penga, statističar Michał​ Wrzeszcz i tim menadžer Ivan Raič. Na Juričićevu popisu su sljedeći igrači – dizači: Petar Višić, Bernard Bakonji, Ivo Mustapić; dijagonale: Petar Đirlić, Tomislav Mitrašinović; primači: Filip Šestan, Marko Sedlaček, Ivan Zeljković, Roko Vlašić, Ante Kulušić; srednji blokeri: Kruno Nikačević, Sven Jakopec, Gabriel Šunjo, Gabrijel Cvanciger; liberi: Hrvoje Pervan, Tino Busak Vidaković, Marko Repek.

Novi izbornik ženske reprezentacije Igor Arbutina također će imati puno posla tijekom ljeta, pa su pripreme i te kako važne da se što prije pronađe "kemija" unutar selekcije. Zato kreću vrlo rano s pripremama, već 22. travnja, u Mariboru, ali u nekompletnom sastavu jer će mnogim igračicama tada tek završavati klupske sezone. U Mariboru će naše reprezentativke biti do 9. svibnja, nakon toga su u planu dva prijateljska ogleda sa Slovenijom, a reprezentacija se tada seli u Osijek gdje ih očekuje prvi turnir u Zlatnoj skupini Europske lige. Počinje se najprije protiv Azerbajdžana 17. svibnja, te Slovačke dva dana poslije. Potom u Beverenu 25. svibnja igraju protiv Estonije, a 26. protiv domaćina Belgije. Treći je turnir u Španjolskoj, na koji idu direktno iz Belgije, i na kojem naša izabrana vrsta 31. svibnja igra protiv domaćina, a 1. lipnja protiv Rumunjske. Final Four je u Češkoj, 15-16. lipnja.

Neke starije odustale

Uz izbornika Igora Arbutinu njegov najuži stručni stožer čine Ivica Radočaj kao prvi asistent, Sanja Gamma kao drugi asistent, Nikolina Prce kao kondicijska trenerica, fizioterapeut Francesco Gatti, statističar Sebastian Mavrič i tim menadžer Ivan Donald Marić. Kvalifikacije za EP dogodine naše reprezentativke započinju 17/18. kolovoza na gostovanju kod Kosova, dok 24/25. kolovoza ugošćujemo Rumunjsku. Na popisu su sljedeće igračice – dizači: Lea Deak, Karla Antunović; primači: Josipa Marković, Leonarda Grabić, Ana Burilović, Dijana Karatović, Mara Štiglić; dijagonale: Mika Grbavica, Nina Strize, Andrea Mihaljević; srednji blokeri: Martina Šamadan, Božana Butigan, Ema Strunjak, Mirta Freund, Viktoria Ana Trcol; liberi: Izabela Štimac, Matea Smoljan.

– Što se tiče Fabris, ona se još nije oporavila od operacije i na nju sigurno računamo u neko dogledno vrijeme. Nažalost, neke starije igračice rekle su da više ne žele igrati za reprezentaciju. Ne bih o imenima, prepoznat će se – rekao je Arbutina.