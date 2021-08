Izbornik je zadovoljan: Imamo dva najbolja svjetska vratara u ovoj dobi

Rukometaši Hrvatske sjajno su odradili posao u svojoj skupini na Europskom prvenstvu do 19 godina koje se igra u Koprivnici i Varaždinu. Pobijedili smo Portugal, Francusku i Austriju, prenijeli smo dva boda u drugi krug i iz borbe za medalje izbacili smo Francusku koja je u tom godištu ne tako davno bila dvaput europski prvak (2014. i 2016. godine). U drugom krugu čekaju nas Danska i Njemačka, dvije reprezentacije koje su međusobno igrale 29:29 pa su u drugi krug donijele po bod. Prvo ćemo igrati protiv Danske, danas u 20.30 sati.

Sve je krenulo s Duvnjakom

Hrvatska je na europskim prvenstvima do 18 godina bila izuzetno uspješna. Bili smo dvaput prvaci Europe, prvo s Domagojem Duvnjakom i Igorom Karačićem 2006. u Estoniji, a potom 2010. u Crnoj Gori kada su za nas igrali Domagoj Pavlović, Šime Ivić, Matej Ašanin, Sandro Obranović, Stipe Mandalinić, Luka Šebetić.

– U toj generaciji bio je i Luka Cindrić, no te 2010. godine nije se uspio izboriti za odlazak na Europsko prvenstvo. On je u to vrijeme usporedo trenirao i nogomet. Tek je poslije postao velik igrač, prvo je bljesnuo na svjetskom juniorskom prvenstvu u Bosni i Hercegovini. U tim mlađim dobnim uzrastima uvijek smo imali dobrih igrača i uvijek bi se njih nekoliko probilo do A reprezentacije. Najsvježiji primjer je generacija koja je 2016. godine igrala u finalu kadetskog EP-a, a danas su članovi A reprezentacije – Jaganjac, Šarac i Martinović – rekao je Silvio Ivandija, izbornik kadeta 2010, danas trener Premijer ligaša Sesveta.

Krešo Ivanković je izbornik današnje generacije kadeta.

– S dečkima sam drugu godinu. To je generacija koja je bila prva na Olimpijskim igrama mladih u Bakuu. Nažalost, zbog pandemije nismo imali nijedno natjecanje u 2020.godini – rekao je Ivanković.

Pomažu Červar, Vori, Horvat

Je li ovo generacija koja obećava?

– To će pokazati sljedeće dvije utakmice. Mislim da je. Ima tu puno potencijala, ima tu puno igrača koji bi mogli zaigrati za najbolju hrvatsku vrstu. No, kao izbornik ne želim o imenima – naglasio je izbornik.

Svi iz Saveza stali su uz vas?

– Da, s nama je jedan dio priprema bio Lino Červar, na klupi mi sjedi Igor Vori, s tribina je sve utakmice gledao seniorski izbornik Hrvoje Horvat s kojim sam svaki dan u kontaktu. Puno nam znači što igramo pred domaćim navijačima. Prilike ne dozvoljavaju punu dvoranu, no ovi koju mogu na tribine napravili su sjajnu atmosferu. Dečkima ta podrška puno znači – rekao je Ivanković.

Kad već Ivanković ne može o imenima, može izbornik A reprezentacije, Hrvoje Horvat.

– Ono što odmah upada u oči jesu naši vratari Kuzmanović i Mandić. To su dva vratara koja su u ovom trenutku možda najbolji na svijetu u ovom uzrastu. Znamo koliko je vratar bitan, pogotovo na turnirskom načinu igranja. Budu li se obojica razvijala u dobrom smjeru, imat ćemo dva strašna vratara idućih desetak godina. Oni su, po meni, veliki projekt Saveza i moramo ih paziti kao kap vode na dlanu. Dugo nismo imali tako dobar mladi tandem vratara – reći će Horvat.

Mandić je već godinama prvi vratar Izviđača, a Kuzmanović je bio prvi vratar Dugog Sela dok nije prešao u Nexe. – Vanjska linija je dobra, tu je strašan šuter Grubišić, odličan ljevak Jurišić, te dva sjajna srednjaka, Lisac i Jurić. Krila su solidna, dok kružni napadači još nisu došli do izražaja jer se malo igra na njih – zaključio je Horvat.