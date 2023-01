Izbornik Horvat poslije dramatičnog dvoboja: Više mi je žao zbog ovog boda nego poraza od Egipta

U susretu 1. kola drugog kruga Svjetskog prvenstva, hrvatska rukometna reprezentacija je u Malmou pred više od 11.000 gledatelja odigrala 32-32 protiv svjetskih prvaka Danaca i tako ostala samo na teoretskim izgledima za plasman u četvrtfinale.

- Danas mi je žao više ovog boda nego utakmice protiv Egipta. Dali smo sve, Danska se spasila sa sedmim igračem, znali smo da igraju to perfektno. Primili smo dva-tri gola previše. Obrana je izgledala dobro, prvo poluvrijeme je bilo dobro, sudačke odluke su se vidjele, ali sigurno je presudila danska igra 7 na 6, kvaliteta Danske je došla do izražaja, nismo uspjeli to riješiti. Nema ovdje puno filozofije, naša zadaća je boriti se do zadnje minute turnira. Ovo je pravo lice koje smo želio gledati ove prve minute, naravno da želimo biti stalno kao što smo bili prvo poluvrijeme. Naravno, nije sve bilo idealno danas - prva je reakcija Hrvoja Horvata.

- Uvuče ti se nervoza nakon poraza od Egipta koja je jedna ozbiljna reprezentacija, ali evo odigrali smo nakon toga dvije kvalitetne utakmice, a sada i treću - zaključio je Horvat.