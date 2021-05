Iza nas je najneuspješniji period za hrvatski tenis: Razlozi za to su objektivni...

Uživali smo proteklih dana u sjajnom tenisu na Zagreb Ladies Openu, drago nam je da naši tenisači, a prije svih Mate Pavić, Nikola Mektić i Ivan Dodig, dominiraju u parovima, ali kad je riječ o pojedinačnoj konkurenciji na najvišoj svjetskoj razini – onda ne stojimo baš najbolje.

Sumirajući rezultate naših tenisača i tenisačica u prva četiri mjeseca 2021. godine došli smo do “otkrića” da je najbolji – Marin Čilić. Na drugom mjestu je Borna Ćorić, a potom slijede naše mušketirke Ana Konjuh, Donna Vekić i Petra Martić. No, pogledaju li se njihovi plasmani na listama (ATP i WTA) – a najuspješniji je Čilić na 52. mjestu – dolazimo do jedine moguće ocjene – mršavo. Što najbolje ilustrira i pogled na ždrijeb jakog (WTA i ATP) turnira u Madridu, nema nikoga od naših. Nastupila je samo Martić, a i ona je ispala već u prvom kolu, praktično dok još turnir nije ni počeo (jer se to dogodilo još u prošli četvrtak).

Krivci za takvo stanje su objektivne okolnosti – ozljede Borne Ćorića i Donne Vekić – ali i očigledna krizna razdoblja u kojima su se našli Petra Martić i Ivo Karlović (a i Borna Gojo počeo se gubiti, dijelom pritisnut i zdravstvenim problemima). Petra je nanizala pet poraza, pa ni smjena trenera (zasad) ne daje rezultate. Karlović je u četiri mjeseca postigao samo dvije pobjede, malo nastupa jer nema plasman za velike turnire, a ne da mu se putovati na one male. Ćorić je dobro počeo (6-3 u pobjedama i porazima), ali posljednji je meč odigrao još početkom ožujka u Rotterdamu (ozljeda ramena), a slična je situacija i s Donnom Vekić koja je bljesnula na Australian Openu (osmina finala), ali posljednja dva mjeseca nije igrala zbog lakše operacije koljena i rehabilitacije.

I tako smo došli do jedne od najneuspješnijih trećina sezone u profesionalnoj karijeri naših tenisača i tenisačica. Kažemo, u pojedinačnoj konkurenciji, jer u paru stvari stoje potpuno drukčije. Nikola Mektić i Mate Pavić najbolja su kombinacija ove godine, a odmah do njih su Ivan Dodig i Slovak Filip Polašek. Oni jesu u Madridu, ali kako su među nositeljima (drugi i četvrti), još čekaju prve mečeve.

A kad je singl u pitanju, godina je pomalo netipična i za mnoge druge tenisače. Pa na prvom mjestu prema ovosezonskim rezultatima nisu ni Novak Đoković ni Rafael Nadal, nego čelnu poziciju za ovogodišnji završni Masters u Torinu drži Grk Stefanos Tsitsipas. Na drugom mjestu je Rus Andrej Rubljov, a tek na trećem Đoković. Nadal je još niže, tek na devetom mjestu. Teško je govoriti o (definitivnoj) smjeni generacija jer je najvažniji turnir u promatranom razdoblju (Australian Open) osvojio Đoković, ali da dolazi do tektonskih poremećaja u svjetskom vrhu – to je činjenica.

No, tek će sljedećih nekoliko mjeseci dati konačnu provjeru svih ovih teza. Uskoro nam slijede dva velika turnira, možda i najveća – Roland Garros i Wimbledon – pa će se na njima vidjeti tko se od svjetskih tenisača i tenisačica najbolje prilagodio ovom postkoronskom razdoblju.

Marin Čilić (290) 52.

Borna Ćorić (270) 59.

Ana Konjuh (273) 66.

Donna Vekić (242) 70.

Petra Martić (202) 81.

Jana Fett (22) 211.

Tereza Mrdeža (20) 222.

Duje Ajduković (37) 268.

Nino Serdarušić (37) 270.

Ivo Karlović (28) 298.

Napomena: u zagradi je broj osvojenih bodova, a posljednja kolona označava plasman na listama