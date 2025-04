Ivica Zubac srušio novi rekord. Hrvat je briljirao, ali momčad mu je pred ispadanjem

Hrvatski košarkaški centar Ivica Zubac postigao je svoj novi rekord karijere po broju koševa u jednoj utakmici doigravanja u NBA ligi sa 27 ubačaja, ali njegovi Los Angeles Clippersi izgubili su na gostovanju kod Denver Nuggetsa u petoj utakmici prvog kruga Zapadne konferencije, Denver je slavio s konačnih 131-115 i poveo sa 3-2 u pobjedama u seriji koja se igra na četiri pobjede. Zubac je na terenu proveo 36:50 minuta te je imao odličan šut za dva od 11-15, dok je s linije slobodnih bacanja imao učinak 5-8, no imao je nešto lošiji skakački učinak od uobičajenog s pet uhvačenih lopti, a dodao je i jednu asistenciju te dvije blokade. Uz Zubca kod Clippersa su se istaknuli još Kawhi Leonard sa 20 pogodaka, 11 asistencija i 9 skokova te Bogdan Bogdanović koji je ušao s klupe i zabio 18 poena, ali podbacio je drugu utakmicu zaredom James Harden sa samo 11 koševa i loš šut od 3-9. Denver je do vrlo važne pobjede predvodio Jamal Murray s čak 43 pogotka, Aaron Godon je dodao 23, veteran Russell Westbrook je ulaskom s klupe ubacio 21, dok je Nikola Jokić ostvario treći "triple-double" u ovoj seriji sa 13 poena, 10 skokova i 12 asistencija.

Denver je bio u prednosti od početka do kraja susreta, krenuo je u dvoboj sa 17-6 nakon pet minuta, većim je dijelom dvoboja imao dvoznamenkastu prednost, a devet minuta prije isteka vremena bilo je 112-90. Uslijedilo je najbolje razdoblje Clippersa u susretu pa su se gosti primakli na 116-107 četiri minute prije kraja, a Zubac je kod tog rezultata promašio slobodno bacanje. Potom je Gordon poentirao za Denver pa je Murray ukrao loptu Leonardu koji ga je zaustavio prekršajem, a Murray je to iskoristio za pogođeno slobodno bacanje te zatim i šut s poludistance za bijeg na 121-107 te je otpor Clippersa slomljen. Šesta utakmica ovih suparnika igrat će se u Los Angelesu u noći s četvrtka na petak.

Prvaci Boston Celticsi plasirali su se u drugi krug na Istoku s ukupnih 4-1 protiv Orlando Magica zahvaljujući 120-89 domaćoj pobjedi u petoj utakmici. Gosti s Floride bolje su otvorili susret, početkom druge četvrtine su vodili sa 32-23, na poluvremenu su još imali prednost 49-47, ali Celticsi su odličnom trećom četvrtinom koju su dobili 36-13 stigli do preoketa. Jayson Tatum je sa 35 ubačaja, 10 asistencija i 8 skokova bio prvo ime Celticsa, Jaylen Brown je dodao 23, dok su kod Magica kao i obično dva najbolja igrača bili Franz Wagner sa 25 i Paolo Banchero sa 19 poena. Boston će u drugom krugu igrati protiv pobjednika serije između New York Knicksa i Detroit Pistonsa u kojoj Knicksi vode sa 3-2. Imali su Knicksi priliku završiti posao u pet utakmica jer su u svom Madison Square Gardenu dočekali Pistonse s prednosti od 3-1, ali Detroit je uspio slaviti sa 106-103, smanjiti zaostatak te osigurati još jednu utakmicu na svom parketu.

I peti dvoboj Knicksa i Pistonsa donio je neizvjesnu završnicu kao svi prethodni, a ovoga je puta mlada momčad iz Detroita uspjela sačuvati prednost. OG Anunoby je tricom sedam sekundi prije kraja smanjio na 104-103, zatim je Cade Cunningham zabio oba slobodna bacanja za Pistonse i odveo ih na 106-103 pet sekundi prije kraja, a onda gosti nisu željeli dopustiti domaćima priliku da tricom poravnaju već su napravili prekršaj na Milesu McBrideu 2.6 sekundi prije kraja. Ovaj je promašio oba slobodna bacanja, drugo namjerno, ali Knicksi nisu uspjeli doći do napadačkog skoka i eventualnog šuta za produžetak. Odličan je u redovima Pistonsa opet bio Cunningham sa 24 koša te po 8 skokova i asistencija, Ausar Thompson je dodao 22, a Tobias Harris 17, dok su četiri igrača Knicksa zabila više od 15, ali nitko 20, Anunoby je stao na 19, Karl-Anthony Towns (11 skokova) i Miles Bridges na po 17, a Jalen Brunson na 16 uz slab šut iz igre 4-16.

Indiana Pacersi drugu su godinu zaredom u prvom krugu doigravanja izbacili Milwaukee Buckse, ovoga puta sa 4-1 u pobjedama i to nakon nevjerojatnog preokreta u petoj utakmici na svom terenu i slavlja 119-118 nakon produžetka. Milwaukee je dvoboj otvorio sa 13-0, početkom druge četvrtine je vodio sa 33-13, a na ulasku u zadnju minutu četvrte četvrtine sa 103-99. No, Tyrese Haliburton je s četiri uzastopna poena poravnao na 103-103 da bi se u zadnjem napadu Bucksa Giannis Antetokounmpo odlučio na šut iz okreta s pet metara s krila koji nije bio niti blizu prolaska kroz obruč. Niti tu nije bio kraj propuštenim prilikama Bucksa koji su zahvaljujući tricama Garyja Trenta, koji je 12 od svojih 33 koševa zabio u produžetku, stigli do prednosti 118-111 40 sekundi prije isteka vremena, a usto je i A.J. Green promašio slobodno bacanje kod tog rezultata. Nembhard je uzvratio tricom, Trent je izgubio loptu, a Haliburton je košem i dodatnim slobodnim bacanjem smanjio na 118-117 17 sekundi prije kraja. Potom je Trentu još jedna lopta skliznula kroz ruke te je s dvije izgubljene lopte u završnici upropastio sve dobro što je prethodno napravio. Haliburton je polaganjem 1.3 sekundi prije kraja doveo Pacerse u prednost da bi Trentov očajnički šut s vlastite polovice označio kraj sezone za Buckse. Haliburton je dvoboj okončao sa 26 koševa, Myles Turner je dodao 21, a Aaron Nesmith 19 uz 12 skokova za Pacerse, dok Bucksima nije bio dovoljan niti veliki "tripel-double" od 30 koševa, 20 skokova i 13 asistencija Antetokounmpa niti 33 ubačaja Trenta. Indiana će u drugom krugu na Istoku igrati protiv Cleveland Cavaliersa koji su sa 4-0 izbacili Miami Heat.