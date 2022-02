Ivica Zubac dominirao, ali Clippersi nisu mogli protiv aktualnih prvaka Zapada

Hrvatski centar Ivica Zubac odigrao je vrlo dobru utakmicu za Los Angeles Clipperse ubacivši 12 koševa uz 13 skokova i pet asistencija, no njegova je momčad ipak izgubila 96:103 na gostovanju kod vodećeg sastava lige Phoenix Sunsa.

Zubac je na terenu proveo 31:16 minuta uz šut za dva 5-9 te 2-3 s linije slobodnih bacanja.

Dan nakon što su uspjeli svladati drugi sastav lige Golden State Warriorse, Clippersi su bili u "igri" za pobjedu i u Phoenixu sve do posljednje tri minute, no tada je do izražaja došla veča kvaliteta u redovima domaćeg sastava, poglavito njihovog ključnog igrača Chrisa Paula.

Strijelce Sunsa predvodio je Devin Booker sa 26 ubačaja, Paul je dodao 17 uz 14 asistencija, dok je najefikasniji kod Clippersa bio Marcus Morris sa 23 poena.

Sunsi su šestom pobjedom zaredom stigli do omjera 47-10 te su uvjerljivo vodeći kako u Zapadnoj konferenciji tako i u čtavoj ligi, dok su Clippersi osmi sastav Zapada sa 29-31.

Standings provided by SofaScore LiveScore

Prvaci Milwaukee Bucksi svladali su na svom parketu Indiana Pacerse 128:119, a ponovno je briljirao Giannis Antetokounmpo koji je ubacio 50 koševa uz 14 skokova, dok Pacersima nije bila dovoljna odlična šuterska večer njihova novog igrača Buddyja Hielda koji je ubacio 36 poena uz šut iz igre 14-20.

Milwaukee je ovom pobjedom stigao do omjera 36-23 te drži treće mjesto na Istoku, dok je Indiana s 19-40 13. na Istoku.

Boston Celticsi ostvarili su devetu pobjedu u nizu pregazivši domaće Philadelphia 76-erse sa 135:87. Celticsi su uživali u fenomenalnoj šuterskoj večeri, praktički svi igrači zabijali su dalekometne pokušaje, pa su već do poluvremena imali 27 koševa prednosti (69-42). Na kraju je čak 10 različitih igrača Celticsa ubacilo barem jednu tricu te su psotavili novi klupski rekord s 25 ubačenih trica u jednoj utakmici. Jaylen Brown s 29 ubačaja i Jayson Tatum s 28 pogodaka i 12 skokova bili su najbolji kod Celticsa, dok je Joel Embiid ubacio 19 za Sixerse koji još uvijek čekaju na debi svoje nove velike akvizicije Jamesa Hardena. No, to je planirano tek za 10 dana.

Boston je sada stigao do omjera 34-25 te se nalazi na šestom mjestu Istoka, odmah iza Philadelphije koja je na 34-23.

Dallas Mavericksi odličnim su drugim poluvremenom stigli do 107-99 gostujuće pobjede protiv vodećeg sastava Istoka Miami Heata. Domaći sastav koncentrirao se na zaustavljanje Luke Dončića, no slovenska je superzvijezda ipak bila najučinkoviji igrač Mavsa sa 21 ubačajem, uz doduše loš šut iz igre 5-19, a tome je dodao i 10 skokova te šest asistencija. I upravo su Dončićeve asistencije za slobodne suigrače na otvorenim šutovima za tricu donijele preokret, Jalen Brunson i Maxi Kleber su postigli po 19 koševa uz po tri trice za pobjednike. Jimmy Butler sa 29 poena i 10 skokova i Bam Adebayo sa 21 pogotkom i 12 skokova predvodili su Heat, no u samoj završnici su ostali bez snage te s nekoliko grešaka odveli Heat u poraz.

Dallas je peti na Zapadu s omjerom 34-24, dok je Miami na diobi prvog mjesta na Istoku s Chicago Bullsima, oba sastava su na 37-21.