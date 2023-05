Ivandija: 'Nexe dovodi pojačanja iz Magdeburga i Veszpréma, a mi iz 2. lige'

Rukometaši Sesveta napravili su najveću senzaciju, najveće iznenađenje u hrvatskom klupskom rukometu. I to samo nekoliko mjeseci nakon što su rukometašice Dugog Sela pobijedile Podravku u Koprivnici i tako omogućile Lokomotivi osvajanje naslova. Sesvećani su napravili veliku stvar – igrat će treću godinu zaredom na završnom turniru Hrvatskog kupa u Poreču, od 25. do 28. svibnja ove godine. Do sada su Sesvećani dvaput gubili u polufinalu, oba puta od Nexea, a sada se nadaju da konačno mogu zaigrati i u finalu.

Samo ne PPD Zagreb

– Ždrijeb je u ponedjeljak, 8. svibnja. Nadamo se da ćemo izvući Trogir ili Bjelovar, što bi značilo da smo gotovo sigurni u finalu. Ali, izvučemo li PPD Zagreb, bojim se da će biti kraj. Valjda se neće dogoditi da do finala moramo pobijediti dva naša najbolja i najveća kluba – rekao je Silvio Ivandija, trener Sesveta.

Budžet Sesveta je deset puta manji od Nexeova. U klubu nemaju nijednog stranca, nemaju nijednog igrača izvan Zagreba pa se ne moraju brinuti kako nekome osigurati stan i hranu. – Moji igrači imaju svoje kuće i stanove i hrane se doma – naglasio je Ivandija.

Nakon pobjede u Našicama, na večeri, igračima je prišao Josip Ćurković, predsjednik kluba, i dodatno ih nagradio. Inače, u ugovorima piše da, ako momčad na kraju sezone bude imala više od 50 posto pobjeda, onda se dijele posebne premije. U prijevodu: te premije su već odavno zarađene jer Sesvećani imaju ne više od 50 nego više od 80 posto pobjeda ove sezone.

– Nije tajna, naš najplaćeniji igrač mjesečno zaradi oko 10.000 kuna. A takvih nema puno. I dok se Nexe pojačava igračima iz Magdeburga, Celja, Veszpréma, mi se pojačavamo igračima Druge lige. Zanimljivi su nam igrači Metalca, Maksimir Pastele i Dugog Sela. Gledamo i na to da to budu dečki iz Zagreba i okolice jer bi dovođenje nekog sa strane značilo da moramo osigurati smještaj i hranu, a mali nam je budžet – govori Ivandija.

Klub je poluprofesionalan jer puno igrača studira, a trojica, Šuker, Vujić i Krndelja, rade pa mogu dolaziti samo na popodnevne treninge. – Nemamo seniorskih reprezentativaca, ali zato i imamo juniorskih i kadetskih. Tako će na predstojećem Svjetskom juniorskom prvenstvu igrati Hršak, Štrković i Raužan, dok će za kadete na Svjetskom prvenstvu u Hrvatskoj igrati Čaprić i Zovak te vratar Kahlina – dodao je trener Sesveta.

Veliko pojačanje ove sezone je i dolazak Igora Vorija, proslavljenog hrvatskog rukometaša, koji je prihvatio ulogu glavnog menadžera kluba. – Sigurno je da je Vorijev dolazak pokrenuo dosta stvari. Vjerujem da će njegov doprinos biti još veći u sljedećoj sezoni. Uglavnom, Čurković, tajnik Cvetković i Vori podnijeli su najveći teret u dosadašnjem dijelu sezone – istaknuo je Ivandija.

Sezona iz snova?

– Istina. U Europskom kupu došli smo do četvrtfinala. U osam europskih utakmica imali smo sedam pobjeda i samo jedan poraz. U kupu smo došli do polufinala, a u prvenstvu nam slijede susreti za treće mjesto. U ovom trenutku ne znam hoćemo li igrati protiv Gorice ili Poreča. No s kim god igrali, imamo prednost od četiri boda jer smo Goricu i Poreč dvaput pobijedili. Treće mjesto osvojit će momčad koja prva u međusobnom susretu osvoji šest bodova. Ovaj vikend je zadnje kolo, igramo doma protiv Dubrave i već sam sada odlučio da ću odmoriti glavne igrače i da ću dati priliku mladim igračima. Rezultat nam nije bitan – naglasio je Ivandija.

Plaće male, ali redovne

Kako dalje?

– Idem u petu sezonu na klupi Sesveta. Postavili smo visoko letvicu. Opet ćemo tražiti pojačanja iz manjih klubova. No, tko zna, možda nas Igor Vori iznenadi dovođenjem jednog ekstra igrača. Dobro bi nam došao jedan pravi šuter, jedan iskusni igrač i jedan kvalitetni vratar. No bez velikog budžeta možemo samo sanjati. Mi smo mali klub koji redovno isplaćuje plaće. Nisu velike, ali su na vrijeme. Moram pohvaliti i gledatelje koji nas prate u velikom broju te odlične uvjete koje imamo u dvorani u Jelkovcu – zaključio je Ivandija.

