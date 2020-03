Ivan Rakitić obećao veliku pomoć: Vatreni su uz Zagreb

Dokapetan hrvatske nogometne reprezentacije Ivan Rakitić rekao je u nedjelju kako će hrvatski reprezentativci "dati veliku pomoć" za Zagreb kojeg je ranije jutros uzdrmao najteži potres u posljednih 140 godina.

"Idemo iz jedne loše situacije u drugu. Jutros me zvalo puno ljudi, prijatelja, obitelj... potres je bio snažniji nego prije puno godina. Dogodio se kada smo obično svi u kućama. Situacija s virusom u Hrvatskoj nije tako teška, no potres je uništio bolnice, kuće...“, rekao je Rakitić u video isječku objavljenom na internetskoj stranici svog kluba Barcelone.

"Htio bih odaslati podršku potpore stanovnicima Zagreba. Mi igrači iz reprezentacije smo razgovorali preko svoje grupe te ćemo dati veliku pomoć kako bi smo svi zajedno izašli iz ove situacije", dodao je 32-godišnji vezni igrač.

Osvajač srebrne medalje s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu 2018. godine nalazi se tjedan dana u kućnoj izolaciji u Barceloni, nakon što je španjolska vlada uvela izvanredno stanje zabranivši izlazak na ulice.

"Obitelj i ja pokušavamo to vrijeme provesti zajedno. Supruga Raquel i ja nastojimo da od ponedjeljka do petka djevojčice naprave svoju školsku zadaću koju mogu pisati preko interneta. Ujutro se igramo profesora, a popodne se samo igramo...Lijepo je ovo vrijeme provedeno zajednički", ispričao je Rakitić.

Španjolsko prvenstvo je prekinuto te se sigurno neće nastaviti prije 11. travnja, a upitan je nastavak i sredinom svibnja za kada ga je najavio predsjednik La Lige, organizatora natjecanja.

Rakitić ima teretanu u kući pa ondje održava fizičku spremu, a svaki kondicijski trener Barcelone ima svoju grupu igrača kojoj govori kako vježbati.

Hrvatskom veznjaku nedostaje jedna utakmica do 300. nastupa za Barcelonu, za koju igra od ljeta 2014. godine.

"Neki dan su me obavijestili o tome pa sada razmišljam kako se mora odigrati barem još jednu utakmica", istaknuo je smijući se. "Nisam bio znao da je još jedna, no sada ću se vratiti na teren s još većom željom. Nedostaju mi nogomet i treninzi, ali prije svega bliskost s ljudima", dodao je.

On poput ostalih 47 milijuna stanovnika Španjolske smije izaći iz kuće samo na posao, no Barcelona je obustavila treninge u svom kampu, te u trgovinu s hranom, kiosk, apoteku, bolnicu, banku, benzinsku crpku te kako bi prošetao psa.

"Nije mi iznenadilo što su nas zatvorili. Dobro se sjećam odlaska u Napulj na utakmicu Lige prvaka kada je to bila tema u Italiji. Rekao sam liječniku kako ovo nije dobro, da će biti puno gore. Sada moramo biti svi ujedinjeni. Vlada ovo ne radi jer želi, no trebamo ostati zatvoreni, premda se nikome ne sviđa. To je nužna potreba. To nam je svima obveza", izjavio je Rakitić.

Tvrdi da se od utakmice u Napulju 25. veljače pripremio za ovu situaciju pa ne mora u trgovinu. "Dovoljno sam nakupovao. Otišao sam samo baciti smeće, udaljeno 50 metara. To su jedini metri koje sam napravio na ulici", rekao je.

"Kada sve ovo prođe bit će nam čudno vidjeti se međusobno u sportskom kampu ili stadionu. Najidealnije bi bilo da se vratimo u najboljem mogućem stanju, no naravno nije isto vježbati s loptom i trenirati doma. Gotovo je nemoguće biti 100 posto spreman, ali je moguće biti u jako dobrom stanju", zaključio je igrač vodeće momčadi španjolskog prvenstva.

Posljednju utakmicu odigrao je 7. ožujka na Camp Nou gdje je Barcelona s 1-0 pobijedila Real Sociedad. Jedanaest kola prije kraja prvenstva Barcelona ima 58 bodova, dva više od Real Madrida.