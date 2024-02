Ispovijest pale zvijezde. Hazard otkrio zašto nije uspio u Realu

Slavni belgijski nogometaš Eden Hazard je u listopadu prošle godine putem Instagrama objavio da odlazi u mirovinu. Tijekom svoje 16 godina dugačke karijere nosio je dresove Lillea, Real Madrida i Chelsea. U najuspješnijim periodu nerijetko bi bio ubrajan među najbolje igrače svijeta. Međutim, ostat će zapamćen i prema neslavnom padu.

Svoje zlatne godine proživio je u plavom dresu londonskoga kluba. Tamo je stigao nakon iznimno uspješnog perioda u Lilleu tijekom ljeta 2012. godine. Kroz sedam sezona igre na Stamford Bridgeu postao prava zvijezda zabivši 110 golova uz 92 asistencije. Zatim je 2019. uslijedio transfer u Real. Korak koji je trebao biti najveći u njegovoj karijeri pretvorio se u katastrofu.

Hazardove performanse u "kraljevskom klubu" bile su toliko loše da se transfer vrijedan 115 milijuna eura smatra jednom od najvećih pogrešaka u povijesti kluba. Česte ozlijede, manjak volje. loš učinak i fizička nespremnost učinile su ovaj posao debaklom koji će se pamtiti dulje od sjajnih izvedbi tijekom njegovog vremena u Premier ligi. Gotovo četiri mjeseca nakon povlačenja pokušao je objasniti zašto nije uspio u Madridu.

"Otkako sam bio dječak volio sam Zinedinea Zidanea. On je bio u Realu pa sam volio Real. Santiago Bernabeu, bijeli dres... to je ono što drugi nemaju. Real Madrid je nešto posebno. To je klub koji se voli hvaliti. Ja nisam takav. Nisam čak ni volio način na koji se igra, ako se on usporedi s nekim drugim klubovima. Real je bio moj san, nisam mogao završiti karijeru, a da ne dođem ondje", rekao je Hazard za L'Equipe.

"Možda sam trebao više trenirati. Imao sam i nezgodne ozljede u krivo vrijeme. Operacije, bol, forsirao sam se kad sam se vraćao. Onda je stigao Carlo Ancelotti. Dobro sam igrao na pripremama, ali moje tijelo nije dozvoljavalo više. Boljelo me, ozljede su se nizale", objasnio je belgijski nogometaš.

"Izgubio sam mjesto u momčadi, onda sam izgubio samopouzdanje pa i volju. Ljudi se svaki dan bore, nemam se pravo žaliti i govoriti da život nije pošten. Boljelo me, a na kraju sam to koristio kao izgovor. Nisam pao u depresiju, ali nije mi se više dalo, nisam imao energije ni snage. Žao mi je što sam razočarao navijače Reala, bili su puni nade kad sam stigao. Želio bih im se ispričati i reći im da me tijelo izdalo, da nisam više mogao", kazao je i zaključio:

"Nakon transfera iz Chelseaja rekao sam si da je ovo vjerojatno zadnje ljeto u kojem ću odmarati. Zapustio sam se. Roštilj, crveno vino... Nisam pazio što jedem, ali nije ni da sam jeo hamburgere svaki dan. Hedonist sam, volim dobro pojesti i popiti u društvu prijatelja. Dijete su glupost, one ne pomažu. Druga je stvar ako želite igrati do 40, ali ja sam znao da nisam takav. U mom frižideru uvijek je bilo šampanjca."

