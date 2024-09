Invazija Dinamovih navijača na München, javio nam se i Nijemac: 'Nećemo vas razbiti'

Ivica Olić

Hrvat koji je s Bayernom igrao finale za VL: Naravno da navijam za Dinamo, neće se Nijemci ljutiti

– Najvažnija je priprema kroz tjedan. Dinamo je malo poremetila ta utakmica protiv Hajduka u kojoj su, s obzirom na stanje na Poljudu, već upisali tri boda. Bio im je to šok, koji što prije treba zaboraviti. Jer, osjeti li Bayern da niste pravi, on će vrlo brzo kazniti sve nedostatke. Date li im prostor, kaznit će vas. Eventualni dobar ulazak u utakmicu značio bi da će im samopouzdanje rasti, a to je u takvim trenucima najvažnije.