Inter slavio u velikom okršaju s Atleticom! Simeoneov emotivni povratak u Milano tragično završio

Treća večer osmine finala ovosezonske Lige prvaka bila je obilježena talijansko-španjolskim okršajem teškaša, dvaju do jučer neporaženih momčadi u natjecanju, u kojoj je lider talijanske Serie A, Inter na domaćem terenu u Milanu zasluženo slavio protiv Atletico Madrida 1:0. Inter je tako nastavio sa svojom fantastičnom sezonom u kojoj su dosad doživjeli tek jedan poraz, dok su u Europi posljednji poraz doživjeli još tamo u svibnju prošle godine, u finalu Lige prvaka protiv Manchester Cityja.

Bila je ovo posebna utakmica za jednog od najdugovječnijih trenera trenutno u svjetskom nogometu, stratega Atletico Madrida Diega Simeonea koji se vratio na Giuseppe Meazzu gdje je za Inter igrao od 1997. do 1999. godine te s nerazzurrima osvojio naslov prvaka u Kupu Uefa 1998. godine. I sam je u najavi rekao da je u redovima Intera proveo najljepše dvije godine svoje igračke karijere. No, Simeonea je za ovaj dvoboj vezala još jedna značajna poveznica. S trenerom Intera Simoneom Inzaghijem je četiri sezone, od 1999. do 2003. godine dijelio svlačionicu Lazija te se s trenerom suparničke momčadi uoči dvoboja emotivno pozdravio. No, popularni 'El Cholo' na kraju neće po dobrom pamtiti svoj povratak u Milan i ponovni susret s Inzaghijem.

Inter je od samog početka bio puno bolja i konkretnija momčad. Atletico se primarno branio u 5-4-1 bloku, a domaća momčad je unatoč tome stvorila velik broj prilika. U prvom poluvremenu nekoliko su puna dobro kombinirali Lautaro Martinez i Marcus Thuram, no završni udarci u tim akcijama nisu bili dovoljno precizni ili opasni. Nastavio je Inter u istom ritmu i u drugom poluvremenu, kad je dvije ogromne šanse propustio igrač s klupe, Marko Arnautović. Međutim, austrijski reprezentativac se iskupio za svoje velike promašaje u 79. minuti utakmice. Reinildo je u zadnjoj liniji Atletica katastrofalno izgubio loptu koja je došla do Lautara, njegov udarac iz čiste šanse je obranio Oblak, a lopta se odbila do Arnautovića koji je pogodio u praznu mrežu Atletica. Vrlo blizu blokiranja te lopte je bio Samuel Lino, jedini konkretan igrač Atletica u jučerašnjem dvoboju.

U drugoj utakmici večeri smo, donekle i očekivano, svjedočili nešto većem broju prilika, uzbuđenja i pogodaka. Lider nizozemskog prvenstva PSV i njemačka Borussia Dortmund su u Eindhovenu odigrali bez pobjednika, 1:1.

Iako je PSV u prvom dijelu susreta bio kudikamo opasnija i konkretnija momčad, s brojnim pokušajima, primjerice Saibarija, Tillmana i Bakayoka, gostujući sastav je došao u vodstvo. Momčad Edina Terzića je povela u 24. minuti kad je Fullkrug spustio loptu za Sabitzera, Austrijanac proigrao na desnu stranu za Donyella Malena, a krilni napadač Borussije nakon odličnog driblinga uz malo sreće i odbitak silovito pogodio prema prvoj vratnici pod gredu za 1:0 Borussije. Malen nije slavio ovaj pogodak budući da je igrao za PSV još od 2017. i juniorskih dana, odakle je 2021. prešao u Dortmund u transferu vrijednom 30 milijuna eura.

PSV je nastavio prijetiti te je došao do izjednačenja u drugom dijelu. Međutim, taj pogodak je s dobrim razlogom odmah podignuo puno prašine i kontroverze. Jednim klizećim startom u kaznenom prostoru Borussije Mats Hummels je prvo očistio loptu, a potom i Tillmana, a glavni sudac, Srđan Jovanović iz Srbije je pokazao na bijelu točku. Čak i bez usporene snimke bilo je jasno da kaznenog udarca nema, a nakon snimke je sve bilo jasno kao dan. Međutim, VAR sudac ove utakmice, hrvatski arbitar Ivan Bebek, nije reagirao i kapetan PSV-a Luuk de Jong je s bijele točke poentirao za 1:1 u 59. minuti. Uistinu ogromna greška sudaca u Eindhovenu. Nakon izjednačenja do kraja susreta je ipak Borussija bila ta koja je više prijetila, no najčešće bez pravog završnog dodavanja te je ishod ostao 1:1.

