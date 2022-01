Imao je milijune, bio na vrhu svijeta... Danas spava s najgorim kriminalcima i čeka ga pakao

Francuski branič Manchester Cityja Benjamin Mendy (27) u zatvoru je nakon optužbi za silovanje. Mendy je u istražnom zatvoru od kolovoza, a tereti ga se za tereti za sedam silovanja četiri žene i za seksualni napad na petu ženu.

Engleski mediji sada otkrivaju da je Mendy prebačen u Strangeways, zatvor u Manchesteru koji slovi kao jedan od najgorih u državi. Tamo je proveo i Božić. S Mendyjem je Louis Saha, još jedna bivša nogometna zvijezda, koja je također optužen za silovanja.

The Sun piše da Mendyja čekaju teški dani u Strangewaysu u kojem je 624 zatvorenika koji 22 sata dnevno provode u ćelijama. U tom zatvoru koji izvana izgleda kao dvorac boravio je Mark Bridger, kriminalac koji je oteo i ubio petogodišnju djevojčicu te Dale Cregan, ubojica dvije policajke.

Mendyja zatvorskim kombijem voze iza rešetaka

- Neće znati što ga je snašlo, to je jedan od najgorih zatvora u zemlji. Njegov drugi problem tamo bit će to što većina zatvorenika unutra navija za Manchester United... Vrištat će njegovo ime i zazivati ga još tjednima, tako da neće puno spavati, posebno jer je optužen za silovanje. Unutra ima i navijača Manchester Cityja, ali neće dobiti njihovu zaštitu jer niti oni ne vole seksualne prijestupnike - rekao je neimenovani izvor za The Sun.

Mendy je postao najskuplji obrambeni igrač u povijesti 2017. kada je Manchester City platio Monacu za njega 52 milijuna funti (oko 60 milijuna eura). S francuskom reprezentacijom osvojio je naslov svjetskog prvaka 2018. godine, a sada spava s najgorim kriminalcima.

Mendy iz vremena kada je bio na vrhu svijeta, nakon pobjede Francuske nad Hrvatskom u finalu SP-a

Mendy iz vremena kada je bio na vrhu svijeta, nakon pobjede Francuske nad Hrvatskom u finalu SP-a