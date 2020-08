Igrači neće na US Open ako će po povratku morati u karantenu

US Open je sve bliže (počinje 31. kolovoza) a još nije posve izvjesno tko će na njemu nastupiti. Za sada se zna da u New Yorku od poznatijih tenisača neće biti Rogera Federera, Rafaela Nadala, Gaela Monfilsa i Nicka Kyrgiosa, no i sudjelovanje ostalih, a posebno europskih igrača, pod velikim je upitnikom.

Vodeći europski tenisači predvođeni Novakom Đokovićem su, prema pisanju španjolske Marce, ovih dana postavili jasan zahtjev: putovat će u SAD ako im se osigura da po povratku u Europu neće morati u dvotjednu karantenu. Slučaj je vrlo delikatan, pa se oko ovog problema, uz Američki teniski savez, angažirao i ATP.

Prema sadašnjoj situaciji Amerikanci i svi oni koji dolaze iz SAD-a su za sve zemlje EU u tzv. crvenoj zoni (i određena im je karantena).

Hoće li se vrhunskim tenisačima dopustiti da budu iznimka ili će se njima nakon povratka u Europu omogućiti da budu testirani na COVID-19 još će se vidjeti.

Inicijativa će posebno ići prema Italiji i Francuskoj jer su to zemlje u kojima se održavaju veliki turniri (Rim i Roland Garros) nakon US Opena, dakle nakon što se igrači vrate u Europu.

Oko jednog drugog pravila - da će igrač biti eliminiran s turnira ukoliko netko iz njegova tima bude pozitivan na koronavirus - i sami su tenisači podijeljeni, pa to zasad nije dio ultimatuma koji su postavili.