Hrvatskoj je skoro propao dolazak trenera koji je ispisao povijest: 'Već je sve dogovorio s drugima'

Dani hrvatskog vaterpola, manifestacija koja je već tradicionalna, održala se ovog vikenda (28. i 29. lipnja) u Šibeniku, rodnom gradu osobe koja je obilježila vaterpolo na ovim prostorima kao rijetko tko. Jer, osim što je dvostruki olimpijski i svjetski prvak (u kapici bivše SFRJ), on ima i igračko olimpijsko srebro za Hrvatsku, a kao ključni operativac Hrvatskog vaterpolskog saveza "potpisuje" i tri olimpijska finala (jedno zlato i dva srebra), tri svjetska i dva europska zlata. Dakako, njegov je pečat utisnut i u najveću godinu hrvatskog vaterpola, 2024., koja će se teško ponoviti. U toj je godini jedino Hrvatska igrala tri finala najvećih svjetskih natjecanja, osvojivši jedno zlato i dva srebra, što je našu reprezentaciju zasluženo dovelo na prvo mjesto u svijetu novoustanovljenog rankinga World Aquaticsa.

Zato smo u povodu premijere dokumentarnog filma "Taj veličanstveni hrvatski vaterpolo", jednog u nizu koji slavi naš najtrofejniji ekipni sport, razgovarali s Pericom Bukićem (59), izvršnim dopredsjednikom Hrvatskog vaterpolskog saveza.

– Ovo je samo jedan u nizu naših dokumentarističkih iskoraka. Nakon Melbournea 2007. napravili smo film "Svim srcem", zatim 2010. monografiju "Stoljeće hrvatskog vaterpola", nakon Budimpešte 2017. "Zlatno desetljeće hrvatskog vaterpola", Pete Radovich nakon Londona 2012. napravio je dokumentarac "Barakude", Dejan Aćimović prošle godine sjajan film o Ratku Rudiću, a nedavno i monografiju, koja je zapravo i priča o svjetskom vaterpolu. S ovim posljednjim filmom pokušali smo objediniti ukupne klupske i reprezentativne uspjehe, ipak s naglaskom na period hrvatske samostalnosti. A u tom je razdoblju reprezentacija osvojila šest velikih zlatnih medalja. Posljednja zlatna medalja koja nije vaterpolska olimpijsko je zlato rukometaša iz 2004. godine, dakle otprije 21 godinu. Svjetski prvaci bili smo 2007., 2017. i 2024., olimpijski pobjednici 2012. te europski prvaci 2010. i 2022. Imamo još i tri olimpijska srebra – kaže Bukić.

Sve se, to nije dojam nego činjenica, pokrenulo dovođenjem Ratka Rudića na mjesto hrvatskog izbornika.

Kada smo 2004., nakon niza loših rezultata naših reprezentacija, zajedno sjeli za stol Bebić, Sukno, Roje i ja, zaključili smo da nešto moramo poduzeti. Ja sam neposredno prije postao zastupnik u Hrvatskom saboru, a ti politički kontakti bili su preduvjet napretka hrvatskog vaterpola. Bez političke potpore bilo je nemoguće doći do financijske stabilnosti, a naša ideja bila je napraviti sustav koji će dugoročno nositi sportski uspjeh, koji će nam omogućiti da se stalno borimo za odličja. I u tom smislu prekretnica je bila dovođenje Ratka Rudića i naslov prvaka svijeta iz 2007. No, bez obzira na to što smo i aktualni prvaci svijeta, sve je to prošlost, jer pred nama je novo Svjetsko prvenstvo, sad u srpnju u Singapuru, pa slijedi novo Prvenstvo Europe u Beogradu u siječnju 2026., pa Svjetsko prvenstvo 2027. u Budimpešti, potom 2028. Olimpijske igre u Los Angelesu. Ključ je zadržati kontinuitet konkurentnosti za najveća postignuća.

A kako u tome uspjeti?

U tome nastojanju nekoliko je segmenata. Jedan je struka, a ja bih rekao da mi imamo sjajne trenere. Ratko Rudić je u početku dao ogroman, nemjerljiv doprinos, nastavio je Ivica Tucak koji ga je dostojno naslijedio i već godinama postiže veličanstvene rezultate. Jure Marelja mu je prvi pomoćnik i s Jadranom je trostruki prvak Hrvatske. Vjekoslav Kobešćak godinama radi sjajan posao u Jugu. Sandro Sukno je trener najtrofejnijeg europskog kluba Pro Recca s kojim je već osvojio doslovno sve što se u klupskom vaterpolu može osvojiti. Elvis Fatović uspješno je vodio Barcelonetu, a sada je preuzeo Olympiakos koji je donedavno vodio Hrvoje Koljanin. Zoran Bajić napravio je vrhunske rezultate i s Mladosti i s hrvatskom mladom reprezentacijom. Dakako, ja bih volio da imamo još više trenera koji uspješno žive vaterpolo, ali i u vezi s tim se trudimo i na tome radimo.

Koji je drugi segment tih nastojanja?

Jako nam je važna stabilnost klubova i na tome radimo u suradnji s Hrvatskim olimpijskim odborom i Vladom RH. Zajednički tražimo rješenja da nam klubovi budu stabilniji nego što su sada, no to još nismo uspjeli posložiti. A bez ozbiljnijeg poboljšanja stanja u klubovima teško ćemo zadržati kontinuitet vrhunskih rezultata. U tom smislu konkurencija je otišla naprijed. Mađarski Ferencvaros, srbijanski Novi Beograd i Radnički, talijanski Pro Recco i Brescia, grčki Olympiacos, španjolska Barceloneta gotovo da nemaju financijske limite. Mi smo naučili biti u tom društvu, pri vrhu, no to već duže nismo.

Dakle, konkurentnost hrvatskih klubova i kvaliteta domaće lige su ključ?

Naša je želja da nam što više naših najboljih igrača igra u Hrvatskoj jer ih tu možemo bolje paziti u kontekstu njihove forme i zdravstvenog stanja, svega nužnog za njihov maksimalan doprinos reprezentaciji. Kada naš igrač ode u inozemstvo, njega je klub uzeo da s njim napravi što bolji rezultat, a kada je u hrvatskom klubu, onda mi gledamo da on bude što spremniji za reprezentaciju i u tom smislu je razlika znatna. Uostalom, kada imate velik broj jakih igrača u domaćim klubovima, i kvaliteta lige je veća, a to je ključan preduvjet i za kvalitetan razvoj mladih igrača. Teško je očekivati da će mladi igrač napredovati ako u svom klubu nema uzora ispred sebe, od kojeg će učiti na utakmicama i treninzima. I zato su nam u Upravnom odboru saveza ljudi koji vode naše najkvalitetnije klubove, jer zajedno činimo sve da nam vaterpolo i dalje bude perjanica hrvatskog sporta.

A da bi tako i dalje bilo, što je nužno?

Kad govorimo o statusu klubova i igrača, došli smo do zida i bez ozbiljnog ulaska u tu priču, ako do u detalje ne analiziramo postojeće stanje i ne iznađemo rješenja, nećemo moći pratiti međunarodnu konkurenciju. Resorno ministarstvo, HOO, lokalne zajednice, u vaterpolu su to Zagreb, Split, Dubrovnik, Šibenik i Rijeka, trebali bi donijeti političke odluke za sport, baš kako to radimo i za obrazovanje, zdravstvo, gospodarstvo... Želimo li mi biti konkurentni u svijetu i klupski i reprezentativno, želimo li osvajati medalje, naše se društvo s tim u vezi mora izjasniti. Tradiciju imamo, know-how također, kao i još uvijek motivirane ljude, no želja nije dovoljna. Valja nam presložiti neke pravilnike o raspodjeli sredstava, jer mi ovako više nećemo moći trajati na ovoj razini. Improvizacija prolazi do jedne razine, no s njom dolazite do limita kod kojeg onda počinje urušavanje. Ja najviše prostora, kad govorimo o klupskim, ali i o reprezentativnim uspjesima, vidim u rukometu i vaterpolu, dok košarka ima svoje specifičnosti koje također treba uvažiti. Teško da primjerice u tom sportu možemo imati klupskog prvaka Europe, ali s ulaganjem u stručni rad i poboljšanjem financijske situacije u klubovima, stanje se može znatno popraviti. Slično je i u odbojci. Imamo potencijale koji se mogu iskoristiti bolje nego što ih mi koristimo. Mislim da jasno treba reći što mi zapravo hoćemo od sporta, rezultate na svjetskoj razini ili nas vrhunski sport ne zanima. Treba pohvaliti potporu Vlade i premijera koja je nikad veća, svjedoci smo povećanja proračuna za sport i u gradu Zagrebu, pa i u većini gradova u Hrvatskoj i bila bi šteta da se zbog administrativnih zapreka sve navedeno ne pretoči i u ozbiljniji razvoj i napredak hrvatskog sporta.

Prethodnog je vikenda mlada vaterpolska reprezentacija osvojila treće mjesto u svijetu i lanjski je prvak Europe, što govori o i dalje dobroj klupskoj proizvodnji.

Jako smo unaprijedili rad sa svim selekcijama. U radu s mladima najvažnije je dobiti igrača za prvu momčad i nije slučajno da su naši naraštaji koji su bili prvaci svijeta ili pak prvaci Europe u mlađim kategorijama dali puno seniorskih reprezentativaca. I ovaj naraštaj prvaka Europe do 19 godina iznjedrio je pet-šest imena vrlo zanimljivih za budućnost naše seniorske reprezentacije. I zato je njihov potencijal puno važniji od same medalje te ih treba dozirati da ne polete.

A svi oni vaterpolo su, u pravilu, počeli trenirati prije vas.

Ja sam relativno kasno počeo igrati vaterpolo, s 13 godina, jer sam do tada igrao košarku. Počeo sam 1979., a već 1980. osvajao sam prve važnije trofeje. I negdje tada sam počeo ozbiljnije pratiti i vaterpolo pa se sjećam moskovskog olimpijskog srebra tadašnje reprezentacije za koju su igrali Hrvati Vezilić, Polić, Rudić, Roje, Bebić i Lozica.

U vrijeme tih vaših početaka ipak je košarka u Šibeniku bila sport broj jedan...

Jest, tada je za Šibenku igrao i Moka Slavnić, zatim otac Darija Šarića, pa otac Jure Marelje, pa Neno Slavica, a tih godina uzletio je i Dražen Petrović.

Kako se dogodilo to prešaltavanje s jako popularne košarke na ipak nešto manje popularan vaterpolo?

Društvo me povuklo na vaterpolo i vrlo brzo mi je krenulo dobro. A kada te hvale, a to je na jednom turniru učinio i tadašnji moj uzor Gianni De Magistris, onda ti je to motiv više da se time baviš. No, ja sam i dalje igrao košarku, i to tako da sam bio na basketu između dva vaterpolska treninga pa sam tako zadovoljavao obje ljubavi. Da sam ostao u košarci, pretpostavljam da bih sa svojih 197 centimetara bio dobar. Da me netko tada gledao, sigurno bi mislio da ću prije uspjeti u košarci nego u vaterpolu, jer sam imao dobar osjećaj za igru, a taj sam osjećaj imao i u vodi u kojoj sam igrao protiv tjelesno znatno snažnijih igrača od sebe. Zapravo, često se šalim pa kažem da sam vrlo malo pogodaka zabio iz veće udaljenosti od pet-šest metara. Nisam imao posebnu snagu udarca, pa sam morao "izmišljati" pogotke, svaki je morao biti neka kreacija, rezultat lucidnosti. Srećom, imao sam brzinu, preciznost i anticipaciju suparničkih poteza, što sam vješto koristio.

Poput Dražena Petrovića, i taj je veliki šibenski talent završio u zagrebačkom klubu. Kako se to dogodilo?

Ja sam u tim godinama bio jako blizak s Draženom koji mi je kao nešto stariji davao dragocjene savjete kako unaprijediti trening, kako pregovarati s klubovima, na koji način dobiti ono što zaslužuješ. A jedan od naših razgovora bio je i o tome kamo dalje s karijerom. Ja sam još godinu dana nakon vojske ostao u Šibeniku, a studirao sam u Zagrebu, jer je u to vrijeme Solaris bio jači od Mladosti. No, shvatio sam da taj koncept, da individualno treniram u Zagrebu, a da igram za Solaris, nije održiv, pa sam morao nešto promijeniti. Tada mi je prišao prvi operativac Mladosti Vlado Kobešćak s idejom da u Zagrebu žele napraviti opet veliku Mladost, prvaka Europe. Taj čovjek vam je znao pristupiti tako da ste se u razgovoru s njim uvijek osjećali najboljim na svijetu. Zvao je mene tada i Partizan, no konkretnija je bila Mladost, čiji je predsjednik bio Celestin Sardelić, tada jako politički utjecajan. U Mladost sam došao 1987., a već smo 1988. bili prvaci države, momčad koju su činili Paškvalin, Šimenc, Miškulin, Damjanić i Vezjak, pa neki novi klinci koji su se razvili u odlične igrače, kao što su braća Kobešćak, Štritof...

Rezultati koji su uslijedili, a Mladost je 1990. i 1991. bila prvak Europe, pokazali su da je to bio dobar odabir.

Jest, jer ja sam s Mladosti osvojio 24 od ukupno 40 trofeja koliko ih imam u igračkoj karijeri. Štoviše, pehar za posljednji europski trofej Mladosti, a bilo je to osvajanje Eurokupa 2001., podigao sam ja. No, treba i to reći, ne umanjujući uspjehe koje smo mi postizali, da je danas ipak jača konkurencija. Uostalom, to da su 1993. finale Kupa prvaka igrale dvije momčadi iz jedne zemlje, splitski Jadran i zagrebačka Mladost, danas je gotovo nezamislivo. Druga su to vremena bila. Mi smo imali posložen sustav, a drugi nisu, što smo tada koristili.

U to vrijeme ratovanja za obranu neovisnosti dogodilo se da je Mladost posudila dva svoja najbolja igrača Splićanima, Šimenca i Bukića, kako bi Jadran imao što veće izglede za osvajanje Lige prvaka, što se i dogodilo.

Jadran je kao prvak države imao pravo igrati Ligu prvaka i vodstva klubova su se dogovorila da Dudo i ja igramo za Jadran. Zbog rata, domaća liga se nije igrala, a sezona se sastojala samo od nastupa u Kupu prvaka. Bilo je teško, na sva putovanja išli smo autobusom, a i domaće utakmice smo igrali izvan Hrvatske, najčešće u Trstu i Budimpešti. Tada je bio prisutan naš veliki inat, ali i ponos što imamo svoju državu koju smo nastojali promovirati i putem sportskih rezultata. Taj naslov prvaka Europe 1992. značio nam je sve. Prva finalna utakmica igrana je u Savoni, a uzvratna u Trstu, dakle obje u Italiji, no u drugoj utakmici bio je nezaboravan ambijent.

Već spomenuti hrvatski finale dogodio se godinu kasnije, a tada ste ponovno igrali za svoju Mladost.

Taj hrvatski finale bio je još veći uspjeh nego Jadranov naslov od prethodne godine, pa smo, i jedni i drugi, bili na primanju kod predsjednika Tuđmana. Prvu smo utakmicu mi dobili s golom razlike, a drugu istovjetno Jadran, pa su se igrali produžeci koje je Jadran dobio. No, ja i danas mislim da smo mi bili zakinuti za moj nepriznati pogodak u posljednjoj sekundi utakmice. Sudac koji je bio okrenut semaforu leđima ga je priznao, jer se oslanjao na zvuk sirene, a onaj koji je bio okrenut semaforu pogodak je poništio. Tada na semaforu nisu bile stotinke sekunde. No, to je sport i ja sam jadranašima nakon toga naravno čestitao, a od svega mi je ostao dojam spektakularnog uspjeha hrvatskog vaterpola.

A spektakularna je bila i olimpijska 1996., kako za hrvatski vaterpolo tako i za vas osobno.

Mladost je te godine bila prvak Europe i to s po mom mišljenju najboljom utakmicom koju sam odigrao u karijeri. Finale Lige prvaka igrali smo u Budimpešti protiv Ujpest Torne za koju su igrali pripadnici zlatne generacije mađarskog vaterpola poput Kasasa i Benedeka i koji su unaprijed slavili naslov uvjereni da im pomlađena Mladost ne može konkurirati. No, naš trener Ozren Bonačić sjajno je pripremio tu utakmicu, Školneković je odlično branio, a ja sam jako dobro čuvao Benedeka i zabio četiri od naših sedam pogodaka za pobjedu 7:4. Bilo je predivno na kraju utakmice doživjeti pljesak objektivne mađarske publike.

Uslijedila je i najveća moguća počast koju može doživjeti sportaš u olimpijskom sportu.

Da, ta 1996. godina bila je kruna mog vaterpola. Bio sam kapetan hrvatske reprezentacije i nosio sam hrvatsku zastavu na svečanosti otvaranja Olimpijskih igara. A na tim Igrama osvojili smo olimpijsko srebro. Tada smo igrali prvi puta protiv SR Jugoslavije i pobijedili, a to je u poratno vrijeme bila utakmica veća od sporta. Uoči četvrtfinalne utakmice olimpijskog turnira imali smo ogroman pritisak, i sportski i politički. Uostalom, mi smo s nekima od tih ljudi igrali i zajedno osvajali medalje i to je bilo i pitanje dokazivanja tko je uistinu sljednik rezultata iz 1980-ih. A nakon što smo pobijedili, rekao sam da više ne postoji nijedna tako važna utakmica. SR Jugoslavija je u svom sastavu imala istinske vaterpolske veličine Milanovića, Šoštara, Vičevića, Vujasinovića, Šapića, Jelenića, Savića...

No, Hrvatska je imala Bukića, Hinića, Školnekovića, Krekovića, Kržića, Vrbičića, Vjeku Kobešćaka, Vrdoljaka, ali i Dubravka Šimenca koji je zabio prijelomnu golčinu za pobjedu od 8:6.

Ja sam otvorio dvoboj s dva pogotka, a Dudo je završio s tri važna pogotka. Svi smo odigrali sjajnu utakmicu.

No, i sljedeća, ona polufinalna, bila je vrlo posebna. Uslijedila je pobjeda nad Italijom (7:6).

Itekako je bila posebna, jer smo igrali protiv Italije koju je vodio Ratko Rudić i koja je tim desetljećem dominirala, a baš mi smo ih zaustavili na njihovu putu nepobjedivosti. Zapravo, mi smo dobili dvije reprezentacije koje su bile favoriti za zlato i koje su bile jače od našeg finalnog suparnika Španjolske od koje smo, pak, izgubili i to ni danas ne mogu prežaliti. Nešto slično nam se dogodilo i na posljednjim Igrama u Parizu. Dobili smo dvije reprezentacije koje su bile favoriti za zlato i koje smo svi nastojali izbjeći, Španjolsku u četvrtfinalu i Mađarsku u polufinalu, a onda smo izgubili od Srbije u finalu. U tu smo utakmicu ušli potrošeni, i fizički i emocionalno. No, to je sport, negdje nismo osvojili zlato gdje smo bili najbolji, a negdje smo ga osvojili kada nismo bili najbolji. Kad podvučeš crtu, sport ti ipak da ono što si zaslužio.

Igrali ste vaterpolo još pet godina i onda je stigla ponuda iz vodstva Mladosti?

Nakon što smo 2001. osvojili Europski kup, ja sam prihvatio ponudu čelnih ljudi kluba da preuzmem vođenje kluba. Konkretno, u subotu sam odigrao posljednju utakmicu u karijeri, a u ponedjeljak preuzeo dužnost direktora kluba. Srećom, imao sam iza sebe podršku ljudi iz uprave, prije svih tadašnjeg predsjednika kluba Luke Miličića, dok se i danas sjećam riječi tada dopredsjednika kluba Pere Đukana: "Čuj, ako ti 70 posto odluka budu dobre, ti ćeš biti uspješan direktor." Ja sam pomislio, ako ih ne bude barem 90 posto, bit ću nezadovoljan. Inače, u tih godinu-dvije shvatio sam da gotovo sve u sportu počiva na dobroj volji politike.

Zato ste se i uključili u politički život države i postali saborski zastupnik HDZ-a?

Ako nemaš potporu politike, ne možeš ništa ozbiljno napraviti ni u jednom segmentu društvene aktivnosti, pa tako ni u sportu. Kada sam ušao u Sabor, postao sam svjedokom pravog utjecaja politike na sve društvene sfere. Ako sam htio dobiti pomoć politike za hrvatski vaterpolo morao sam nešto i ja dati. A dogodilo se u tome da iz situacije u kojoj te doslovno svi vole kao uspješnog sportaša najednom postaneš omražen kod puno ljudi. Ne samo onih s kojima se politički natječeš nego i ostalih koji ne vole to što želiš nešto mijenjati.

Osim da se u politici češće udara nisko nego u sportu, što ste još shvatili?

U sportu je uspjeh egzaktan. Kada si prvak svijeta, ljudi ti se poklone i čestitaju, a na sve političare unaprijed se gleda uglavnom negativno. Mislim da je to demotivirajuće i pogrešno.

Srećom, dobili ste političku potporu kada ste 2004. preuzeli Hrvatski vaterpolski savez?

Nakon što smo na Olimpijskim igrama u Ateni bili deveti, Milivoj Bebić mi je predložio da preuzmem Savez. Odgovorio sam da ću to učiniti samo ako ću uspjeti dovesti Ratka Rudića za izbornika, za što mi je dakako trebala financijska stabilnost Saveza. A kada sam Savez preuzeo, njegov proračun je bio 1,4 milijuna kuna, dakle ni 200 tisuća eura, a uz pomoć politike sam ga vrlo brzo podigao na oko 12 milijuna kuna.

A kako je izgledala akcija dovođenja tada trostrukog trenerskog olimpijskog pobjednika?

Nazvao sam Rudića koji mi je kazao da je upravo potpisao novi četverogodišnji ugovor s Amerikancima. Pitao sam ga bi li bez obzira na to htio preuzeti hrvatsku reprezentaciju, na što mi je on rekao da bi, dakako, ako ga Amerikanci puste i ako ja mogu osigurati uvjete da napravimo potreban iskorak kako bismo se borili za svjetski vrh. Ubrzo sam kontaktirao predsjednika Američkog vaterpolskog saveza Richarda Fostera kojeg sam otprije znao, i on mi je rekao da Ratka nigdje ne bi pustio, osim u Hrvatsku, dakako ako se on želi vratiti. Ratko se na našu sreću vratio, jer bez njega mi ne bismo osvojili to sve što jesmo, ali još važnije, on je tada uspostavio i sustav koji traje i dan-danas.

Do Rudićeva dolaska Hrvatska je tek sporadično osvajala reprezentativne medalje.

Mi smo u tih prvih 12 godina osvojili tri medalje, olimpijsko srebro u Atlanti te europsko srebro u Firenzi i Kranju. Mijenjali smo izbornike i igrače, a kad su zaredali neuspjesi, dio naših najboljih igrača nije ni htio igrati, pa nam se u tim godinama događalo da na najvećim natjecanjima nismo bili ni među osam najboljih. Nije ni Ratko preko noći napravio rezultat i njemu je trebalo vremena do prvih uspjeha. Prekretnica je bila naslov prvaka svijeta osvojen 2007. u Melbourneu, nakon čega smo na sedam svjetskih prvenstava u nizu, sve do 2019., osvajali medalje.