Hrvatski tenisači otkrili protivnike u Wimbledonu i tko ih čeka ako prođu dalje

Jedini hrvatski predstavnik u muškoj konkurenciji na ovogodišnjem Wimbledonu Marin Čilić za suparnika u 1. kolu je dobio talijanskog tenisača Salvatorea Carusa, dok će obje hrvatske predstavnice u ženskoj konkurenciji na startu turnira odmjeriti snage sa 20-godišnjim Ruskinjama, Donna Vekić s Anastazijom Potapovom, a Petra Martić s Varvarom Gračevom, određeno je ždrijebom.

Čilić, finalist Wimbledona iz 2017. godine, postavljen je za 32. nositelja turnira nakon što je od nastupa odustao Austrijanac Dominic Thiem pa je na početku turnira suočen s nešto lakšim suparnicima. U 1. kolu će igrati protiv trenutačno 97. igrača svijeta Carusa koji je u svom jedinom dosadašnjem nastupu u Wimbledonu prije dvije godine izgubio odmah u prvom kolu. U slučaju pobjede protiv Carusa Čilić će u 2. kolu igrati protiv boljeg iz ogleda dvojice kvalifikanata, Argentinca Marca Trungellitija i Francuza Benjamina Bonzija, no zato bi u 3. kolu mogao na drugog igrača svijeta Rusa Danila Medvedeva.

Vekić je također dobila ne pretjerano zahtjevnu suparnicu u 1. kolu, 20-godišnju Ruskinju Potapovu, 82. igračicu svijeta, koja je do sada dva puta igrala u Wimbledonu te ostvarila samo jednu pobjedu. No, u 2. kolu će 25-godišnja Osječanka imati mnogo zahtjevniji zadatak jer bi mogla igrati protiv osme nositeljice Čehinje Karoline Pliškove ili Slovenke Tamare Zidanšek koja je nedavno stigla do polufinala Roland Garrosa.

Martić, koja je postavljena za 26. nositeljicu, igrat će protiv Gračeve, koja trenutačno drži 82. mjesto na WTA ljestvici, a ovo će joj biti debi u Wimbledonu. U slučaju pobjede protiv Gračeve Martić će u 2. kolu igrati protiv Rumunjke Irine Begu ili kvalifikantice.

Vekić i Martić bi se u 1. kolu mogla pridružiti još i Ana Konjuh ukoliko u posljednjem kolu kvalifikacija svlada Bugarku Cvetanu Pironkovu.