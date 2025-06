Hrvatski stoper stigao u Englesku! Kreće u borbu za Premier ligu: 'Ovo sam čekao cijeli život'

Hrvatski branič Jakov Medić (26) karijeru će nastaviti u engleskom drugoligašu Norwich Cityju, objavio je klub sa Carrow Roada. Medić je stigao u Norwich iz Ajaxa, potpisavši ugovor na tri godine, s opcijom produženja na još jednu godinu.

"Od prvog trenutka kada su me kontaktirali bio sam jako sretan što me žele i što me prate već dugo vremena. Za mene je to stvarno dobar korak. Oduvijek sam želio igrati u Engleskoj, tako da nisam dugo razmišljao," kazao je Medić za klupsku stranicu.

"Bili smo jasni oko toga što trebamo dodati u obrani kako bismo se poboljšali ove sezone, a Jakov je ključni dio toga. U dobrim je godinama, dolazi sa značajnim iskustvom tijekom igranja u Njemačkoj i Nizozemskoj. Njegov profil dobro odgovara Championshipu i našem stilu igre, a on je netko tko ima prave atribute i mentalitet kako bi ovdje ostvario uspjeh," dodao je sportski direktor Ben Knapper.

Medić je tijekom karijere igrao u Hrvatskoj za Istru 1961, Lučko i Vinogradar, potom je preselio u Njemačku gdje je nastupao za Nurnberg, Wehen Wiesbaden i St. Pauli, a od 2023. je bio član Ajaxa. Prošle sezone je proveo na posudbi u Bochumu.