Hrvatski stolnotenisači izborili nastup na OI u Tokiju

Hrvatski muška stolnoteniska reprezentacija koju čine Tomislav Pucar, Andrej Gaćina, Tomislav Frane Kojić te Filip Zeljko izborila je nastup na Olimpijskim igrama u Tokiju nakon pobjede protiv Velike Britanije u dvoboju svjetskih kvalifikacija.

U odlučujućem dvoboju svjetskih kvalifikacija u portugalskom Gondomaru hrvatski su stolniotenisači svladali Veliku Britaniju s 3-0 te osigurali ekipni nastup u Tokiju, a samim time i potvrdili da će Hrvatska definitivno imati dva igrača u pojedinačnom dijelu turnira.

Bio je to odličan meč hrvatskih stolnotenisača, da bi to mogao biti dan velik dan najavili su već u igri parova kad su Kojić i Gaćina s 3-0 'torpedirali' Walkera i Drinkhalla. Na to se nadovezao Pucar koji je gubio 2-1 od najboljeg britanskog igrača Pitchforda (22. igrač svijeta), no sljedeća dva seta slavio je sa 11-6 i 11-8. Za kraj, pobjedu je potvrdio Gaćina koji je prvo nadoknadio 1-2, a potom u petom setu totalno uništio Drinkhalla.

Posljednji put Hrvatska je na u ekipnom dijelu olimpijskih igara bila 2008. u Pekingu u sastavu Zoran Primorac, Tan Ruiwu i Andrej Gaćina. Dvanaest godina nakon Hrvatska je opet među 16 ekipa na Olimpijskim igrama.

"Fantastičan uspjeh! I to ne samo što smo izborili Olimpijske igre, već što je to uspjeh jedne generacije koja se posložila s iskusnim Gaćinom na čelu, Pucarom koji ulazi u u svjetski vrh, Kojićem koji je cijeli život posvetio sportu i ispunio želju da ide na OI, te Filipom koji je kao četvrti igrač bio fantastična podrška. Bila je iznimna atmosfera, sve stvari su bile posložene, dečki su u svim situacijama odreagirali točno kako treba i danas je bila uživancija biti na klupi i voditi ovaj meč", istaknuo je izbornik Neven Karković.