Hrvatski džudaši osvojili tri srebra

Hrvatski džudaši u subotu su osvojili tri srebrne medalje, dvije na "grand slamu" u Bakuu, a jednu na Europskom prvenstvu za mlađe seniore (do 23 godine) u Budimpešti.

U Bakuu su do srebra stigli Lara Cvjetko (do 70 kg) i Dominik Družeta (do 81 kg), dok je u Budimpešti do srebra stigla Petrunjela Pavić (do 78 kg).

U kategoriji do 70 kg, koju na svjetskoj ljestvici predvodi Barbara Matić, Lara Cvjetko je iskoristila povoljan ždrijeb te ipponom protiv domaće predstavnice Hasanli i wazari protiv Brazilke Silve u petoj minuti borbe došla do finala turnira. U njemu je išla na Japanku Teradu i pokazala kako i sa tek napunjenih 20 godina ima kvalitetu za seniorski džudo. Tamo je Japanka pokazala više iskustva, kvalitetnim gardom od početka kontrolirala ritam borbe, a zatim na isteku prve minute ipponom došla do zlata.

"Završavam sezonu s velikom seniorskom medaljom što mi je velika stvar i pravi uspjeh. Ovo mi je prvo finale na 'grand slam' turnirima i pravo iskustvo u seniorskoj konkurenciji tako da sam zadovoljna", osvrnula se Cvjetko na osvojeno drugo mjesto.

Srebrnu medalju Cvjetko nadopunio je Dominik Družeta (do 81 kg), koji je nastavio s odličnim povratkom na najvišu razinu svjetskog džuda. Nakon zlata na Europskom kupu u Dubrovniku, 25-godišnji Puljanin je nastavio s pobjedama i u Bakuu te najavio kako bi olimpijski ciklus do Igara u Parizu 2024. mogao biti vrlo uspješan. Na startu je Družeta ipponom svladao Ukrajinca Krivčača, a zatim dobrog poznanika, Moldavca Gotonoagu svladao atraktivnim wazarijem iz druge minute borbe. U polufinalu je imao za protivnika domaćeg predstavnika Jafarova, koji je poveo wazarijem na ulazu u drugu minutu borbe, da bi Družeta pokazao ustrajnost i bolju fizičku spremnost te je 90 sekundi prije isteka vremena došao do wazarija, a zatim uspio uhvatiti Jafarova u zahvat te ipponom ušao u finale. Tamo je dočekao osmog džudaša svijeta, Turčina Albayraka, od kojeg je izgubio na 'grand slamu' Antalyja prije šest mjeseci. U Bakuu je njihova druga međusobna borba nažalost imala isti ishod. Družeta je ušao u prvi napad, Turčin iskoristio svoju priliku i nakon 15 sekundi borbe slavio ipponom.

"Nakon četiri godine na IJF World Touru uspio sam osvojiti medalju i iznimno sam sretan. Veselim se čuti sa svojima i podijeliti sreću te nastaviti dalje u istom ritmu. Žao mi je jedino za finale jer se nije uspjela razviti borba, ali neću dozvoliti da mi to umanji ovaj veliki rezultat", rezimirao je Družeta.

Za to vrijeme, u Budimpešti je Petrunjela Pavić (do 78 kg) nastavila odličan hrvatski niz na Europskom U23 prvenstvu. U konkurenciji mlađih seniorki, u petak je Ana Viktorija Puljiz (do 52 kg) osvojila zlatnu medalju, a Pavić je u subotu došla do finala i tamo se s Portugalkom Sampaio borila za naslov europske prvakinje. Mlada Dubrovčanka na putu do finala svladala je ipponom Mađarku Sagi, a zatim wazarijem Španjolku Perez Gomez. Protiv Portugalke je Pavić dobro ušla u borbu, ali vrlo brzo je Samopaio došla do situacije koju koristi, baca Dubrovčanku na wazari, a zatim ju drži u zahvatu za zlato, dok Petrunjela završava dan velikim srebrom.

"Presretna sam i jako zadovoljna cijelim danom i nastupom u Budimpešti. Ovo mi je uspjeh karijere i stvarno sam prezadovoljna", rekla je Pavić.

Dobar nastup u Budimpešti u subotu je upisao i Josip Bulić (do 90 kg). Mladi Dubrovčanin je došao do četvrtfinala, gdje je izgubio od Talijana Pirellija, a zatim u repasažu i od Nijemca Lenza. Do četvrtfinala je došao i Marcel Škalec (preko 100 kg). U borbi za polufinale slavio je Nijemac Schreiber, a u repasažu Gruzijac Zaališvili. Sedmo mjesto osvojila je i Anđela Violić (do 70 kg), koju je na korak do polufinala zaustavila Gruzijka Tchanturia, a u repasažu Nizozemka Kok.

"Osim uspjeha karijere Petrunjele imali smo dobar dan u Budimpešti. Sva tri imena koji su završili na sedmom mjestu imaju još jednu godinu u mlađim seniorima tako da s optimizmom gledamo prema idućoj godini. Dobra sezona za veliki broj naših natjecatelja i sad idemo u kvalitetne pripreme za iduću", rekao je trener Mateo Semiz.