Hrvatske rukometašice slavile i u drugoj utakmici protiv Slovenije!

Hrvatske rukometašice su s uvjerljivih 29-21 (15-10) pobijedile reprezentaciju Slovenije u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči nastupa na Svjetskom prvenstvu u Španjolskoj, odigranoj u subotu u porečkoj dvorani Žatika.

Izabranice Nenada Šoštarića bile su razigrane, raspucane i sve do završnice dvoboja, u kojoj je došlo do manjeg opuštanja, vrlo čvrste u obrani. To je rezultiralo konstantnim povećavanjem prednosti kroz utakmicu.

Tako je već u 11. minuti bilo 6-2, nakon hrvatske serije 4-0, da bi na poluvremenu Slovenke bile u zaostatku od pet pogodaka (15-10). Hrvatska je u 34. minuti imala +7 (17-10), da bi se slovenske rukometašice do 44. minute uspjele zadržati na pet golova zaostatka (20-15). U sljedećih osam minuta "kraljice šoka" postigle su sedam, a primile samo dva pogotka te su u 52. minuti došle do okruglih +10 (27-17).

U završnici su gošće uspjele malo ublažiti poraz (29-21).

Paula Posavec, Ćamila Mičijević i Ana Turk postigle su po četiri pogotka za hrvatsku reprezentaciju, a po triput su mrežu zatresle Katarina Ježić, Lara Burić i Ivana Dežić.

Kod Slovenije je prednjačila bivša igračica Podravke Tjaša Stanko koja je sa osam pogodaka bila najefikasnija na utakmici.

"Danas su zbilja odigrale jednu lijepu utakmicu. Većinu nedostataka, koje smo uočili u prvoj utakmici i kroz zajednički trening, smo ispravili. Svaka igračica je dala obol i stvarno je bilo lijepo za gledati", zadovoljno je u izjavi za RTL televiziju ustvrdio izbornik Nenad Šoštarić koji čeka odluku čelnika Hrvatskih rukometnih saveza o broju igračica koje će putovati u Španjolsku, kako bi definirao popis.

Moguće je da će voditi svih 18 igračica koje su bile na završnim pripremama, ali možda će morati dvije rukometašice ostaviti u Hrvatskoj, ako će čelništvo HRS-a odlučiti da će u Španjolsku otići ekspedicija od njih 16.

Hrvatska će nastup na Svjetskom prvenstvu otvoriti utakmicom protiv reprezentacije Brazila koja je na rasporedu u četvrtak, 2. prosinca, u Ciutat de Castellu, s početkom u 18 sati. Dva dana poslije će igrati protiv Paragvaja (18 sati), a 6. prosinca protiv Japana (20.30 sati).

Najbolje tri reprezentacije će nastaviti natjecanje u drugoj fazi, u kojoj će biti spojene sa skupinom u kojoj će igrati Španjolska, Austrija, Argentina i Kina. Dvije najbolje reprezentacije iz druge faze će izboriti plasman u četvrtfinale.