Hrvatske legende Idrizi, Domdjoni i Produđer osnovale Karate centar Nippon

Na obećavajuću ideju došli su negdašnji karataški asevi Zdenko Protuđer i Enver Idrizi i u nju uključili bivšeg svjetskog prvaka Danila Domdjonija. A kada su im se u tome priključili bivši karataški reprezentativac Nikola Produđer i bivši izbornik Radenko Blagojević onda je nastao Karate centar Nippon, sublimat triju zagrebačkih klubova, Croatije, Ipona i Lotusa.

- Pričao sam s Idrizijem i predložio mu da, ako se on želi vratiti u Hrvatsku, napravimo krate centar. Domdjoni, Blagojević i moj brat Nikola su to prihvatili pa smo na dan otvaranja Pelješkog mosta možda stvorili most u rješavanju nekih situacija u zagrebačkom i hrvatskom karate u kojima postoje animoziteti. Ovo je neka konfederalna udruga u kojoj svaki klub ima svoju autonomnost a kada ćemo imati zajedničke interese onda ćemo nastupati kao centar - ispričao nam je Zdenko Protuđer i pojasnio svrhu takvog objedinjavanja:

- Naglasak će biti na omasovljenju članstva, da što više djece maknemo od video igrica ili sa ulice i uključimo u klubove. Ideja je i da podižemo kvalitetu kroz zajedničke pripreme i kampove. Kvalitetnim programima želimo se prestavniti krovnim sportskim institucijama a kvalitetnim marketinškim programom ići prema veleposlanstvu Japana i japanskim tvrtkama koje djeluju u Hrvatskoj ali i proizvođačima karate opreme.

Ono što tri udružena kluba jako zanima svakako je sljedeće:

- Naš je cilj trajnao riješiti pitanje dvorane koju bismo imali na korištenje 24 sata. Zagrebački velesajam je ogroman prostor i ondje se već sada odvija dosta sportskih aktivnosti pa bismo htjeli s njima pregovarati oko naše ideje.

Tako zbori Zdenko Protuđer, četverostruki prvak bivše SFRJ, jednom u apsolutnoj i triput u srednjoj kategoriji koji se, po nama, prerano povukao s tatamija.

- Otišao sam u sportsku mirovinu sa 29 godina kada sam skužio da Idriziju ne mogu ništa.

A mnogi su se u to vrijeme, pogotovo u prvoj polovici 90-tih, suočili s time da za Idrizija nemaju rješenje pa je ovaj Albanac, koji je Hrvatsku izabrao za svoju drugu domovinu, dvaput osvojio naslov prvaka Europe, jednom je bio doprvak svijeta a osvajao je i Svjetski kup, natjecanje na kojem se okupljala sva svjetska karataška elita.

Sada kada je u mirovini, Idrizi želi pomoći hrvatskom karateu baš kao i Protuđer kojeg u karateu dugo nije bilo. A tu je i dvostruki europski i jednom svjetski prvak Danil Domdjoni.

U svakom slučaju, iza inicijative Karate centra Nippon stoji ogromno sportsko iskustvo i biografije s kakvima se malo njih u hrvatskom sportu može pohvaliti. Stoga i ne čudi da je ideja združivanja takvih snaga naišla na podršku glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora Siniše Krajača i predsjednika Sportskog saveza grada Zagreba Vjekoslava Šafranića koji je nekad i sam bio svjetska karataška klasa.