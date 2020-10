Hrvatska u balonu u Istanbulu

Kvalifikacije za Eurobasket 2022 nastavit će se u balonima i to između 23. studenog i 1. prosinca. Reprezentacije neće putovati na gostovanja nego će se četiri planirane utakmice odigrati na jednom mjestu.

Umjesto da ugoste Turke u nekoj od hrvatskih dvorana, hrvatski košarkaši će tu i onu sljedeću utakmicu protiv Švedske odigrati u Istanbul. Svjesni da nakon 0-2 u startu kvalifikacija moraju nešto poduzeti, Turci su se prijavili za domaćina mini-balona, a Svjetski košarkaški savez to je i prihvatio.

Svoju odluku Fiba je obrazložila tako da su rekli da su prednost dali zemljama koje su u studenom trebali igrati dvije domaće utakmice što baš i nije slučaj s Turskom koja je u 3. kolu trebala gostovati u Hrvatskoj koja je u prva dva kola ostvarila pobjede nad Švedskom i Nizozemskom.

Po dvije utakmice iz ostalih kvalifikacijskih skupina igrat će se u Španjolskoj, Estoniji, Litvi, Finskoj, Sloveniji (Ljubljana), Francuska i Bosna i Hercegovina (Sarajevo). Hoće li se na isti način igrati i utakmice u veljači Fiba će odlučiti u prosincu.

Ako će doista nova NBA liga započeti tek u siječnju, bit će to prilika za hrvatskog izbornika da za ove dvije utakmice angažira neke od naših NBA igrača kao što su Šarić, Zubac, Hezonja i Šamanić, ali teško i Bogdanović koji se još oporavlja od operacije šake. Za pretpostaviti je da će u to vrijeme, kao i dosad, nedostupni biti naši reprezentativni kandidati koji igraju u Euroligi a to su Simon, Žižić i Bender.

Hrvatske košarkašice, koje se nalaze u skupini s Njemačkoj, Makedonijom i Letonijom nastupat će u balonu u Rigi.