Hrvatska porazom od Francuske ostala bez izgleda za polufinale

U susretu prvog kola skupine 2 drugog kruga EP-a rukometaša u Celju, hrvatska muška juniorska reprezentacija je izgubila od Francuske 28-37 i tako ostala bez izgleda za plasman u polufinale.

Aktualni svjetski i europski prvaci vodili su cijelu utakmicu, a iako su izabranici Vladimira Vujovića prijetili nisu ih uspjeli ozbiljnije ugroziti.

>>Pogledajte gostovanje srebrnih košarkaša na Večernji TV

[video: 26042 / ]

Najbolji strijelci u hrvatskim redovima bili su Ivan Martinović s osam, Halil Jaganjac sa sedam, te Vito Bahtijarević sa šest postignutih pogodaka. Kyllian Villeminot zabio je sedam, a Gael Tribillon i Noah Gaudin su dodali po šest pogodaka za Francusku.

"Želim čestitati svojim dečkima na borbenosti i želji jer smo to pokazali kroz svih 60 minuta. Nažalost, imali smo previše tehničkih grešaka i loše reakcije u obrani i napadu su nas dovele do ovakvog rezultata. Sad moramo dići glave jer već sutra imamo novu utakmicu. probat ćemo to dobit da bar malo zakompliciramo stvari u skupini, a potom nam slijedi borba za plasman," kazao je Vito Bahtijarević.

Hrvatska je trenutačno na začelju skupine bez bodova, dok Portugal, Španjolska i Francuska imaju po dva boda. Večeras se još sastaju Španjolska i Portugal koji su u drugi krug prenijeli po dva boda.